27 июня 2022

В Тюмени умерла помощник городского прокурора. У нее осталась маленькая дочь

© Служба новостей «URA.RU»
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Заседание городской думы. Пермь, прокурор, проверка, погоны
Ирине Тулуповой было 35 лет Фото:

Старший помощник прокурора Тюмени Ирина Тулупова ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«26 июня, на 36-м году жизни, скоропостижно ушла из жизни старший помощник прокурора города Тюмени Тулупова Ирина Владимировна. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ирины Владимировны, ее маленькой дочери. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре.

Ирина Тулупова начала свою службу в прокуратуре 11 декабря 2008 года, помощником прокурора Тюменского района. С декабря 2012 года работала в ведомстве Тюмени, занимая должности помощника, старшего помощника прокурора.

Эта смерть стала уже вторым уходом из жизни сотрудников прокуратуры, о котором стало известно в июне этого года. В начале месяца скончалась начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона Инесса Андриянова.

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Старший помощник прокурора Тюмени Ирина Тулупова ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры. «26 июня, на 36-м году жизни, скоропостижно ушла из жизни старший помощник прокурора города Тюмени Тулупова Ирина Владимировна. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ирины Владимировны, ее маленькой дочери. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре. Ирина Тулупова начала свою службу в прокуратуре 11 декабря 2008 года, помощником прокурора Тюменского района. С декабря 2012 года работала в ведомстве Тюмени, занимая должности помощника, старшего помощника прокурора. Эта смерть стала уже вторым уходом из жизни сотрудников прокуратуры, о котором стало известно в июне этого года. В начале месяца скончалась начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона Инесса Андриянова.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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