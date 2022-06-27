Ирине Тулуповой было 35 лет Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU

Старший помощник прокурора Тюмени Ирина Тулупова ушла из жизни в возрасте 35 лет. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

«26 июня, на 36-м году жизни, скоропостижно ушла из жизни старший помощник прокурора города Тюмени Тулупова Ирина Владимировна. Выражаем глубокое соболезнование родным и близким Ирины Владимировны, ее маленькой дочери. Светлая память о ней навсегда останется в наших сердцах», — сообщили URA.RU в областной прокуратуре.

Ирина Тулупова начала свою службу в прокуратуре 11 декабря 2008 года, помощником прокурора Тюменского района. С декабря 2012 года работала в ведомстве Тюмени, занимая должности помощника, старшего помощника прокурора.

Эта смерть стала уже вторым уходом из жизни сотрудников прокуратуры, о котором стало известно в июне этого года. В начале месяца скончалась начальник апелляционно-кассационного отдела уголовно-судебного управления прокуратуры региона Инесса Андриянова.