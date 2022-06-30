Пенсионерку из Омска обвинили в кражах у свердловских ветеранов

Полиция Екатеринбурга закончила расследование дела пенсионерки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Полиция поймала пенсионерку, обвиняемую в создании хитрой криминальной схемы, с помощью которой ей удалось забрать деньги у ветеранов труда и других пожилых жителей Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Правоохранители полагают, что обвиняемая сумела обмануть шестерых пожилых екатеринбуржцев на общую сумму свыше 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По версии правоохранителей, женщина действовала по хитрой схеме, чтобы забрать деньги у пожилых людей.

Предположительно она приносила пенсионерам продукты, говоря, что их заказали родственники. При этом аферистка убеждала, что товар не оплачен, и нужно отдать за него деньги. В случае с одной из потерпевшей пенсионерка назвала сумму в 30 тысяч рублей, а когда бабушка ушла за деньгами, аферистка украла более серьезную сумму.

Некоторые из потерпевших от рук пенсионерки являются ветеранами труда, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Всего женщина, по информации ведомства, обманула шесть человек. Ее дело рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу

Фото: отделение по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу