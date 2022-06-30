Пенсионерку из Омска обвинили в кражах у свердловских ветеранов

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Полиция Екатеринбурга закончила расследование дела пенсионерки Фото:

Полиция поймала пенсионерку, обвиняемую в создании хитрой криминальной схемы, с помощью которой ей удалось забрать деньги у ветеранов труда и других пожилых жителей Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу.

«Правоохранители полагают, что обвиняемая сумела обмануть шестерых пожилых екатеринбуржцев на общую сумму свыше 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По версии правоохранителей, женщина действовала по хитрой схеме, чтобы забрать деньги у пожилых людей.

Предположительно она приносила пенсионерам продукты, говоря, что их заказали родственники. При этом аферистка убеждала, что товар не оплачен, и нужно отдать за него деньги. В случае с одной из потерпевшей пенсионерка назвала сумму в 30 тысяч рублей, а когда бабушка ушла за деньгами, аферистка украла более серьезную сумму.

Некоторые из потерпевших от рук пенсионерки являются ветеранами труда, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Всего женщина, по информации ведомства, обманула шесть человек. Ее дело рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.

Фото:
Фото:

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Полиция поймала пенсионерку, обвиняемую в создании хитрой криминальной схемы, с помощью которой ей удалось забрать деньги у ветеранов труда и других пожилых жителей Свердловской области. Об этом URA.RU сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу. «Правоохранители полагают, что обвиняемая сумела обмануть шестерых пожилых екатеринбуржцев на общую сумму свыше 850 тысяч рублей», — говорится в сообщении ведомства. По версии правоохранителей, женщина действовала по хитрой схеме, чтобы забрать деньги у пожилых людей. Предположительно она приносила пенсионерам продукты, говоря, что их заказали родственники. При этом аферистка убеждала, что товар не оплачен, и нужно отдать за него деньги. В случае с одной из потерпевшей пенсионерка назвала сумму в 30 тысяч рублей, а когда бабушка ушла за деньгами, аферистка украла более серьезную сумму. Некоторые из потерпевших от рук пенсионерки являются ветеранами труда, сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области. Всего женщина, по информации ведомства, обманула шесть человек. Ее дело рассмотрят в Орджоникидзевском районном суде Екатеринбурга.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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