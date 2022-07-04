В Пермском крае из окна 5-го этажа выпала трехлетняя девочка

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Клипарт depositphotos.com, ребенок, девочка у окна, открытое окно, окно
Сообщение о выпавшей из окна девочки появилось в соцсети «ВКонтакте» Фото:

Трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки по улице Ленина в Чернушке. Девочка жива, ее госпитализировали. Сообщение с фото об инциденте появилось в паблике «Чернушка сегодня» социальной сети «ВКонтакте».

«Детки такие непоседы, глаз да глаз за ними нужен, очень страшно, когда окна летом открыты и дети могут залезть», — оставила комментарий под постом Екатерина Одинцова. «Лишить родительских прав надо таких родителей», — считает пользователь соцсети «ВКонтакте» Ильнур Ушияров.

По непроверенной пока информации, возможно, выпавшую из окна девочку будут отправлять в Пермь. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края, там пообещали прокомментировать детали случившегося в ближайшее время.

Накануне URA.RU сообщало, что из окна второго этажа многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми выпал семилетний мальчик. Его также госпитализировали. Инцидент произошел во время игры с братом, ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.

Трехлетний ребенок выпал из окна пятиэтажки по улице Ленина в Чернушке. Девочка жива, ее госпитализировали. Сообщение с фото об инциденте появилось в паблике «Чернушка сегодня» социальной сети «ВКонтакте». «Детки такие непоседы, глаз да глаз за ними нужен, очень страшно, когда окна летом открыты и дети могут залезть», — оставила комментарий под постом Екатерина Одинцова. «Лишить родительских прав надо таких родителей», — считает пользователь соцсети «ВКонтакте» Ильнур Ушияров. По непроверенной пока информации, возможно, выпавшую из окна девочку будут отправлять в Пермь. URA.RU направило запрос в минздрав Пермского края, там пообещали прокомментировать детали случившегося в ближайшее время. Накануне URA.RU сообщало, что из окна второго этажа многоквартирного дома в Индустриальном районе Перми выпал семилетний мальчик. Его также госпитализировали. Инцидент произошел во время игры с братом, ребенок оперся на москитную сетку, которая не выдержала его веса.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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