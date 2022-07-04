Челябинский губернатор назвал главную проблему экспорта региона

Алексей Текслер на «Иннопроме-2022» положительно оценил работу торговых представительств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе координационной сессии главы минпромторга РФ Дениса Мантурова на выставке «Иннопром-2022» в Екатеринбурге указал на факторы спада во внешней торговле региона. Причиной для торможения торговых отношений он считает курс доллара, сообщила пресс-служба главы региона.

«Сегодня мы наблюдаем небольшой спад, но в основном это связано не с ограничениями, а с тем, что курс доллара не позволяет эффективно работать на международных рынках. Надеюсь, что эта ситуация будет исправляться», — пояснил Текслер.

Глава региона добавил, что экспорт из Челябинской области за 2021 год вырос на 76% по отношению к предыдущему году и составил около 7,5 млрд долларов. Вместе с импортом внешний объем торгового оборота составил 11 миллиардов долларов. Среди флагманов экспортной торговли Текслер назвал крупы, макароны компаний «Макфа» и «Увелка».

Около 80% экспорта региона приходится на дружественные страны: СНГ, Китай, Индия, Турция, Египет и ряд других. В то же время губернатор Челябинской области хотел бы увеличить объемы торговли с африканским континентом. Работа торговых представительств в этом вопросе, полагает глава региона, могла бы принести пользу. На сегодня, по словам Текслера, область имеет долю экспорта в общероссийском объеме, равную 2%.

Работа с иностранными партнерами из дружественных стран позволяет минимизировать эффект санкций. Ограничения ввели ряд государств после того, как Россия 24 февраля объявила о начале проведения спецоперации на Украине. Разработанная федеральным правительством программа импортозамещения снизила зависимость от импорта, открыв перспективы для развития собственной экономики.

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