В развитие Нижнего Тагила вложат миллиарды рублей

05 июля 2022 в 13:09 Размер текста - 17 +

Первое трехстороннее соглашение было подписано еще в 2017 году Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов подписали соглашение о развитии Нижнего Тагила. В результате город получит финансирование в размере 4,2 миллиарда рублей. Подписание прошло на площадке промышленной выставки «Иннопром-2022», сообщает департамент информационной политики. «За счет отчислений ЕВРАЗа планируется капитально отремонтировать здание поликлиники Демидовской городской больницы и оснастить ее необходимым медицинским оборудованием. Также запланирован капремонт других лечебных учреждений, разработка проектно-сметной документации на строительство многопрофильного стационара и поликлиники», — передает ДИП. Предполагается реконструкция здания Нижнетагильского театра кукол, строительство крытого катка с искусственным льдом, физкультурно-оздоровительного комплекса, моста через Тагильский пруд и восстановление других значимых объектов. Первое трехстороннее соглашение между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара было подписано 6 сентября 2017 года. Согласно ему в настоящий момент строится мост через Тагильский пруд, ведется капитальный ремонт городского Дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле. Из реализованных проектов — Дворец единоборств ЕВРАЗ-Арена «Атлант», физкультурно-оздоровительный комплекс ЕВРАЗ-Арена «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» в Качканаре. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. 5 июля на «Иннопроме» начались подписания соглашений с представителями бизнеса и властей. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Тысячи екатеринбуржцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Екатское Чтиво» .

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев и вице-президент ЕВРАЗа Денис Новоженов подписали соглашение о развитии Нижнего Тагила. В результате город получит финансирование в размере 4,2 миллиарда рублей. Подписание прошло на площадке промышленной выставки «Иннопром-2022», сообщает департамент информационной политики. «За счет отчислений ЕВРАЗа планируется капитально отремонтировать здание поликлиники Демидовской городской больницы и оснастить ее необходимым медицинским оборудованием. Также запланирован капремонт других лечебных учреждений, разработка проектно-сметной документации на строительство многопрофильного стационара и поликлиники», — передает ДИП. Предполагается реконструкция здания Нижнетагильского театра кукол, строительство крытого катка с искусственным льдом, физкультурно-оздоровительного комплекса, моста через Тагильский пруд и восстановление других значимых объектов. Первое трехстороннее соглашение между ЕВРАЗом, правительством Свердловской области и администрациями Нижнего Тагила и Качканара было подписано 6 сентября 2017 года. Согласно ему в настоящий момент строится мост через Тагильский пруд, ведется капитальный ремонт городского Дворца детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле. Из реализованных проектов — Дворец единоборств ЕВРАЗ-Арена «Атлант», физкультурно-оздоровительный комплекс ЕВРАЗ-Арена «Олимп», лыжероллерная трасса «Звездочка» в Качканаре. Выставка «Иннопром-2022» проходит с 4 по 7 июля в «Екатеринбург-Экспо». В рамках выставки запланированы 20 мероприятий, участие в которых примут как российские VIP-персоны, так и иностранные представители власти. Выставку уже посетил председатель правительства РФ Михаил Мишустин и представители промышленных предприятий ЛДНР. 5 июля на «Иннопроме» начались подписания соглашений с представителями бизнеса и властей.