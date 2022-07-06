06 июля 2022

Юному форварду из «Металлурга» прочат будущее в НХЛ

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Хоккей. Авангард-Металлург. Челябинск., хк авангард, приветствие команд, хк металлург, хоккей
Юров выступает за «Металлург» с 2020 года Фото:

Клубы НХЛ могут заинтересоваться нападающим магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Данилой Юровым. В своим 18 лет уроженец Челябинска показывает «взрослый хоккей», считают спортивные аналитики.

«В ночь на 8 июля в Монреале состоится драфт НХЛ. В топ-10 преддрафтовых рейтингов российских игроков нет, но несколько сильных юниоров точно будут интересны клубам НХЛ. Прежде всего Павел Минтюков, играющий в „Сагино“ из юниорской лиги Онтарио и нападающий магнитогорского „Металлурга“ Данила Юров», — пишут «Известия».

Издание отмечает, что Юров предпочитает «не носиться по льду, а читать игру и предугадывать движения соперника во всех трех зонах», не передерживает шайбу, умеет обыгрывать «один в один». Юров выступает за «Металлург» с 2020 года.

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Клубы НХЛ могут заинтересоваться нападающим магнитогорского «Металлурга» (Челябинская область) Данилой Юровым. В своим 18 лет уроженец Челябинска показывает «взрослый хоккей», считают спортивные аналитики. «В ночь на 8 июля в Монреале состоится драфт НХЛ. В топ-10 преддрафтовых рейтингов российских игроков нет, но несколько сильных юниоров точно будут интересны клубам НХЛ. Прежде всего Павел Минтюков, играющий в „Сагино“ из юниорской лиги Онтарио и нападающий магнитогорского „Металлурга“ Данила Юров», — пишут «Известия». Издание отмечает, что Юров предпочитает «не носиться по льду, а читать игру и предугадывать движения соперника во всех трех зонах», не передерживает шайбу, умеет обыгрывать «один в один». Юров выступает за «Металлург» с 2020 года.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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