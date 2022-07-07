Инспектор открыл огонь, чтобы остановить машину нарушителя Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Магнитогорске (Челябинская область) инспекторы ДПС открыли огонь по автомобилю после того, как водитель проигнорировал сигнал об остановке. Как сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк, водитель пытался уйти от погони, находясь в нетрезвом состоянии.

«Водитель внедорожника не выполнил требование полицейских об остановке и попытался скрыться от преследования. По дороге он постоянно создавал аварийные ситуации, что заставило полицейских принять экстренные меры по его задержанию. Инспектор дорожной полиции применил оружие, после чего автомобиль был остановлен», — сообщила Волк.

Официальный представитель главка отметила, что нарушитель оказался нетрезв. В отношении него составлены протоколы по семи статьям Кодекса об административных правонарушениях.

Ранее в Челябинске произошел похожий случай. Пьяный водитель также проигнорировал сигналы инспекторов ДПС об остановке и попытался уйти от них. Сотрудники применили табельное оружие и задержали нарушителя.