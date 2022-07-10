10 июля 2022
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08 июля 2022

В ХМАО продают ядовитые арбузы. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт Овощи и фрукты. Тюмень, фрукты, арбузы
По словам покупателя, арбуз он приобрел в Ханты-Мансийске на улице Строителей Фото:

Житель Ханты-Мансийска купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Оказалось, что количество вредных веществ в нем составляет 226 единиц при норме в 60. Свою историю покупатель рассказал в социальной сети.

«Арбуз был куплен в городе Ханты-Мансийск, на улице Строителей, в районе кольца», — пишет местный житель в группе «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». К посту автор приложил фото с нитратомером. На приборе видно, что максимальное количество вредных веществ в арбузе составляет 226 единиц при норме в 60.

Связаться с автором поста, а также получить оперативный комментарий в Роспотребнадзоре ХМАО во время написания материала корреспонденту агентства не удалось. URA.RU направило официальный запрос в ведомство. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались в соцсетях на торговцев арбузами. Продавцы не предъявляли разрешение на торговлю, а на угрозу вызова правоохранителей ответили, что полиция им не страшна.

Житель Ханты-Мансийска обнаружил, что количество вредных веществ в арбузе значительно превышает норму
Фото:

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Житель Ханты-Мансийска купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Оказалось, что количество вредных веществ в нем составляет 226 единиц при норме в 60. Свою историю покупатель рассказал в социальной сети. «Арбуз был куплен в городе Ханты-Мансийск, на улице Строителей, в районе кольца», — пишет местный житель в группе «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». К посту автор приложил фото с нитратомером. На приборе видно, что максимальное количество вредных веществ в арбузе составляет 226 единиц при норме в 60. Связаться с автором поста, а также получить оперативный комментарий в Роспотребнадзоре ХМАО во время написания материала корреспонденту агентства не удалось. URA.RU направило официальный запрос в ведомство. На момент публикации материала ответ на него не поступил. Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались в соцсетях на торговцев арбузами. Продавцы не предъявляли разрешение на торговлю, а на угрозу вызова правоохранителей ответили, что полиция им не страшна.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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