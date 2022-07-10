По словам покупателя, арбуз он приобрел в Ханты-Мансийске на улице Строителей Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Житель Ханты-Мансийска купил арбуз и решил проверить его с помощью нитратомера. Оказалось, что количество вредных веществ в нем составляет 226 единиц при норме в 60. Свою историю покупатель рассказал в социальной сети.

«Арбуз был куплен в городе Ханты-Мансийск, на улице Строителей, в районе кольца», — пишет местный житель в группе «Типичный Ханты-Мансийск» соцсети «ВКонтакте». К посту автор приложил фото с нитратомером. На приборе видно, что максимальное количество вредных веществ в арбузе составляет 226 единиц при норме в 60.

Связаться с автором поста, а также получить оперативный комментарий в Роспотребнадзоре ХМАО во время написания материала корреспонденту агентства не удалось. URA.RU направило официальный запрос в ведомство. На момент публикации материала ответ на него не поступил.

Ранее URA.RU рассказывало, что жители Ханты-Мансийска пожаловались в соцсетях на торговцев арбузами. Продавцы не предъявляли разрешение на торговлю, а на угрозу вызова правоохранителей ответили, что полиция им не страшна.

Житель Ханты-Мансийска обнаружил, что количество вредных веществ в арбузе значительно превышает норму Фото: группа «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте»