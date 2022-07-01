Жители ХМАО возмущены торговцами, продающими арбузы с фур Фото: Денис Моргунов © URA.RU

Жители Ханты-Мансийска пожаловались в соцсетях на торговцев арбузами. Торговцы документы на товар не предъявили, а на угрозу вызова полиции ответили, что полиция им не страшна, сообщается в группе «Типичный Ханты-Мансийск» в соцсети «ВКонтакте».

«По адресу ул. Строителей 111 подъехала фура с номерами Киргизии. [С нее] начали торговать арбузами на территории нашего дома, на просьбу показать разрешение на торговлю ответили отказом. Документы нам не предоставили, отметив что полиция им не страшна», — сообщает автор поста.

В пресс-службе УМВД по ХМАО корреспонденту URA.RU пояснили, что за торговлю в неположенных местах в КоАП не предусмотрено никакой ответственности, но в законе ХМАО такая ответственность есть. По окружному закону решения выносят сотрудники административных комиссий муниципалитетов и Роспотребнадзор. Участковый может только задокументировать факт правонарушения, но к ответственности не привлечет. Поэтому продавцы и сказали, что не боятся полиции.

Корреспондентом URA.RU направлены запросы в администрацию Ханты-Мансийска и Роспотребнадзор с просьбой разобраться в сложившейся ситуации. На момент публикации новости ответ получен не был.

Ранее URA.RU рассказало о том, что в ХМАО торговали несертифицированным алкоголем. В результате пострадали десятки жителей округа.