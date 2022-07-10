Нумизматы рекомендуют тщательно изучать историю монеты перед покупкой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Коллекционная монета номиналом в один рубль с изображением Владимира Ленина выставлена на продажу в Челябинске. За раритет просят пять миллионов рублей.

«Коллекционная монета в один рубль „Ленин 1870—1970“. Монета находится в идеальном состоянии», — написал автор объявления на своей странице.

На момент подготовки материала владелец раритета не ответил URA.RU. Обладатель похожего товара Ксения, предлагающая его за 1,8 миллиона рублей, рассказала корреспонденту, что монета досталась ей от деда. Ксения сообщила: коллекционный рубль решила продать, чтобы помочь себе поднимать детей и выплачивать ипотечный кредит.

«Дорогой экземпляр — это редкий пробный рубль, который руководство СССР забраковало. Ход дали другому — с ребристым фоном вокруг профиля головы вождя пролетариата, а на этом образце фон гладкий», — рассказала хозяйка монеты.

Нумизматический сайт «Ценные монеты» рассказал своим читателям, что экземпляров с гладким фоном было выпущено всего три: они находятся в частных коллекциях. Филателист Василий Рыков в разговоре с URA.RU подверг сомнению ценность монеты. Он отметил, что стоимость формируют редкость и состояние образца. Перед покупкой эксперт призвал тщательно изучать историю монет и консультироваться со специалистами.

Ценность любой монеты определяется ее редкостью и состоянием Фото: сайт Avito