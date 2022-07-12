Информационное агентство Russia Today подготовило цикл видеороликов, посвященных летнему отдыху в России. Один из них посвящен Крыму. Агентство разместило ролики на своем сайте.
«Приезжайте в Крым! Будет южный берег, будут замки, будут приключения! Будет отдых на любой вкус», — говорится в видеоролике RT. Параллельно показываются живописные виды Крыма, с его пляжами, горами, ландшафтами, различными видами туризма и вкусной кухней.
Ранее URA.RU сообщало, что спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Также резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма.
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