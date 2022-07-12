Россиянам рассказали, где и как отдохнуть в Крыму. Видео от RT

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Черноморский флот, Крым и летний отдых. ХМАО, крым, севастополь, музей, музей, рпц, херсонес, экскурсии, туризм, православие, памятник, Владимирский Собор, святой владимир
Серия роликов поможет россиянам определиться с отдыхом в Крыму Фото:

Информационное агентство Russia Today подготовило цикл видеороликов, посвященных летнему отдыху в России. Один из них посвящен Крыму. Агентство разместило ролики на своем сайте.

«Приезжайте в Крым! Будет южный берег, будут замки, будут приключения! Будет отдых на любой вкус», — говорится в видеоролике RT. Параллельно показываются живописные виды Крыма, с его пляжами, горами, ландшафтами, различными видами туризма и вкусной кухней.

Ранее URA.RU сообщало, что спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Также резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма.

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Информационное агентство Russia Today подготовило цикл видеороликов, посвященных летнему отдыху в России. Один из них посвящен Крыму. Агентство разместило ролики на своем сайте. «Приезжайте в Крым! Будет южный берег, будут замки, будут приключения! Будет отдых на любой вкус», — говорится в видеоролике RT. Параллельно показываются живописные виды Крыма, с его пляжами, горами, ландшафтами, различными видами туризма и вкусной кухней. Ранее URA.RU сообщало, что спрос на железнодорожные перевозки в Крым этим летом резко вырос из-за закрытия аэропорта в Симферополе. Об этом рассказал гендиректор ТК «Гранд Сервис Экспресс» Александр Ганов. Также резкое падение спроса на отдых в Крыму из-за отмены авиасообщения с Симферополем вынуждает туркомпании добиваться организации ежедневного чартерного поезда на полуостров. С соответствующей инициативой представители бизнеса обратились в министерство курортов и туризма Крыма.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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