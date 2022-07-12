В Британии заявили о провале контрнаступления ВСУ

12 июля 2022 в 22:52 Размер текста - 17 +

Для контрнаступления нужна неожиданность, а у У5краины ее нет Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Западные страны сомневаются, что Украина сможет провести контрнаступление и вернуть себе юг — территории, которые находятся под контролем российской армии. Статью об этом выпустило издание Independent. «Это не миллионная сила, которая будет проводить контратаку. Обычно нужна оперативная неожиданность во время начала контратаки, поэтому публичное объявление об этом отчасти означает принуждение противника к более широкому использованию ресурсов для защиты от этой угрозы», — говорится в материале. Ранее в минобороны Украины заявили о подготовке к контрнаступлению. Кроме того, приказ об этом дал президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Life . О том, что миллионная украинская армия будет направлена на освобождение южных районов Украины — Херсонской и части Запорожской областей, предупреждал также министр обороны Украины Алексей Резников, напоминает MK.RU . Во время вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные освободили всю Луганскую народную республику, Херсонскую и часть Запорожской области. Основная задача ВС РФ — спасти граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.

Западные страны сомневаются, что Украина сможет провести контрнаступление и вернуть себе юг — территории, которые находятся под контролем российской армии. Статью об этом выпустило издание Independent. «Это не миллионная сила, которая будет проводить контратаку. Обычно нужна оперативная неожиданность во время начала контратаки, поэтому публичное объявление об этом отчасти означает принуждение противника к более широкому использованию ресурсов для защиты от этой угрозы», — говорится в материале. Ранее в минобороны Украины заявили о подготовке к контрнаступлению. Кроме того, приказ об этом дал президент Украины Владимир Зеленский, отмечает Life. О том, что миллионная украинская армия будет направлена на освобождение южных районов Украины — Херсонской и части Запорожской областей, предупреждал также министр обороны Украины Алексей Резников, напоминает MK.RU. Во время вынужденной спецоперации по денацификации и демилитаризации Украины российские военные освободили всю Луганскую народную республику, Херсонскую и часть Запорожской области. Основная задача ВС РФ — спасти граждан Донбасса от восьмилетних обстрелов ВСУ и нацбатов.