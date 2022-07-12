В минобороны Украины заявили о подготовке к контрнаступлению

Украинские военные готовятся освободить юг страны. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий.
«Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — отметил он в эфире всеукраинского телемарафона. Информацию приводит РИА «Новости».
Скибицкий также пояснил, что ВСУ «привлекают все силы и средства», пишет MK.RU. Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал «вернуть юг страны», дополняет агентство Nation News.
Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Главная задача российских военных — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ полностью освобождены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области.
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Украинские военные готовятся освободить юг страны. Об этом заявил представитель главного управления разведки минобороны Вадим Скибицкий. «Мы не просто готовимся, мы ведем разведку. Наша основная задача — раскрыть планы, намерения, места дислокации РФ, чтобы Генштаб мог спланировать соответствующие действия сил обороны. Многое будет зависеть от помощи, которую нам предоставляют, от потенциала, который мы накапливаем для проведения более активных контрнаступательных действий», — отметил он в эфире всеукраинского телемарафона. Информацию приводит РИА «Новости». Скибицкий также пояснил, что ВСУ «привлекают все силы и средства», пишет MK.RU. Ранее президент Украины Владимир Зеленский приказал «вернуть юг страны», дополняет агентство Nation News. Вынужденная спецоперация на территории Украины проходит с конца февраля. Главная задача российских военных — денацификация и демилитаризация территории, а также спасение мирных граждан Донбасса от постоянных обстрелов ВСУ и нацбатов. В результате действий ВС РФ полностью освобождены Луганская народная республика, Херсонская и Запорожская области.