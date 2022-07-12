12 июля 2022

Главу пермской деревни обвинили в назначении себе лишних выплат

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115 тысяч рублей незаконно начислила себе глава поселения, считает следствие Фото:

Главу одного из сельских поселений Кунгурского района Пермского края обвинили в мошенничестве. По версии следствия, женщина незаконно распорядилась начислять ей надбавку к зарплате за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, рассказали в суде, куда поступило уголовное дело.

«Женщина, являясь главой муниципального образования, с января по апрель 2021 дала распоряжение о внесении заведомо ложных сведений об установлении ежемесячной надбавки за особые условия (сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы) главе поселения. При этом данный вопрос Советом депутатов не решался», — приводится версия обвинения на сайте Кунгурского суда.

На основе распоряжения глава поселения из бюджета получила более 115 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 2 августа.

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Главу одного из сельских поселений Кунгурского района Пермского края обвинили в мошенничестве. По версии следствия, женщина незаконно распорядилась начислять ей надбавку к зарплате за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, рассказали в суде, куда поступило уголовное дело. «Женщина, являясь главой муниципального образования, с января по апрель 2021 дала распоряжение о внесении заведомо ложных сведений об установлении ежемесячной надбавки за особые условия (сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы) главе поселения. При этом данный вопрос Советом депутатов не решался», — приводится версия обвинения на сайте Кунгурского суда. На основе распоряжения глава поселения из бюджета получила более 115 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 2 августа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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