Главу пермской деревни обвинили в назначении себе лишних выплат

13 июля 2022 в 10:28 Размер текста - 17 +

115 тысяч рублей незаконно начислила себе глава поселения, считает следствие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Главу одного из сельских поселений Кунгурского района Пермского края обвинили в мошенничестве. По версии следствия, женщина незаконно распорядилась начислять ей надбавку к зарплате за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, рассказали в суде, куда поступило уголовное дело. «Женщина, являясь главой муниципального образования, с января по апрель 2021 дала распоряжение о внесении заведомо ложных сведений об установлении ежемесячной надбавки за особые условия (сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы) главе поселения. При этом данный вопрос Советом депутатов не решался», — приводится версия обвинения на сайте Кунгурского суда. На основе распоряжения глава поселения из бюджета получила более 115 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 2 августа.

Главу одного из сельских поселений Кунгурского района Пермского края обвинили в мошенничестве. По версии следствия, женщина незаконно распорядилась начислять ей надбавку к зарплате за сложность, напряженность и высокие достижения в труде, рассказали в суде, куда поступило уголовное дело. «Женщина, являясь главой муниципального образования, с января по апрель 2021 дала распоряжение о внесении заведомо ложных сведений об установлении ежемесячной надбавки за особые условия (сложность, напряженность, высокие достижения в труде и специальный режим работы) главе поселения. При этом данный вопрос Советом депутатов не решался», — приводится версия обвинения на сайте Кунгурского суда. На основе распоряжения глава поселения из бюджета получила более 115 тысяч рублей. Рассмотрение дела назначено на 2 августа.