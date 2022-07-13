«Первичка» сохраняет лидерство по стоимости квадратного метра Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Вторичная недвижимость в Челябинской области в первом квартале 2022 года, согласно данным Челябинскстата, стала дороже в полтора раза, если сравнивать с таким же периодом 2021 года. Однако новое жилье, как URA.RU сообщила директор брокерского агентства «Н. Губаревой» Наталья Губарева, продолжает удерживать первенство по цене.

«Став дороже на 56%, „вторичка“ остается доступнее новостроек. В Челябинске мы долго наблюдали снижение стоимости вторичного жилья. Но в марте случился бум, и стоимость квадратного метра заметно выросла», — рассказала URA.RU Губарева.

В Челябинскстате отметили, что квартиры первичного рынка в первом квартале поднялись в цене к соответствующему периоду 2021 года на 30%. Новые квартиры сохранили ценовой перевес, что риэлтор связала с действием государственных программ поддержки, нацеленных на новостройки — частные и многоквартирные дома.

Собеседница URA.RU отметила, что в марте—апреле спрос отсутствовал. По данным портала «Мир квартир», падение объемов продаж сказалось на стоимости недвижимости. Цены на «вторичку» в Челябинской области несколько снизились: в Челябинске — на 1,1%, Магнитогорске — на 2,9%. В результате средняя стоимость квартиры в Челябинске на вторичном рынке жилья во втором полугодии составила 3 миллиона 385 тысяч рублей, в Магнитогорске — 2 миллиона 751 тысячу рублей.

К лету кривая спроса, по словам Губаревой, пошла вверх. Оживление заметно по количеству звонков в компанию, заключенных сделок и увеличения суммы кредита, который готовы брать покупатели. В отличие от весны, летом заемщики стали закладывать в расходы первоначальный взнос в 10—20%, хотя до этого были нацелены полное покрытие сделки ипотечными средствами. Это также может также свидетельствовать о восстановлении платежеспособности клиентов или их социального оптимизма.

По данным органов статистики, жилье за год подорожало, «вторичка» это сделала повышенными темпами

Несколько потерял в цене с апреля по июнь, по итогам второго полугодия, по данным «Мира квартир», цена недвижимости все же сохранила повышательный тренд

Еще недавно покупатели рассчитывали только на ипотечные средства, теперь же готовы изыскивать деньги на первоначальный взнос