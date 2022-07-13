В ХМАО собрали деньги на суды с южанкой, оскорбившей русских

14 июля 2022 в 08:48 Размер текста - 17 +

За неделю жители собрали 150 тысяч рублей Фото: Алексей Колчин © URA.RU Жители Сургута собрали 150 тысяч рублей пожертвований для найма адвоката Дмитрию Кожеватову, который вступил в конфликт с Раей Мамедовой, оскорбившей русский народ из-за бытовой ссоры с соседями. Об этом URA.RU рассказал сам Кожеватов. «Люди очень сильно помогли. Спасибо, им всего хватает. Собрали чуть меньше 150 тысяч рублей. Большую часть суммы перевел один влиятельный человек в городе. Он попросил не называть его имени, просто сказал, что очень желает помочь. На сегодняшний момент следствие продолжается. Восстанавливаются детали произошедшего», — рассказал Кожеватов. Деньги на адвоката жители начали собирать после первого посещения Раей Мамедовой отдела полиции. Появилась версия, что она может обвинить Кожеватова в домогательстве к детям. Этого не произошло, но жители продолжили сбор средств. Сейчас скандалом с Мамедовой занимается не только следственный комитет, который возбудил уголовное дело в отношении женщины по 282 статье Уголовного кодекса, но и полиция города. В управление МВД Сургута Кожеватов написал заявление на женщину за клевету. «Все идет к тому, чтобы все решилось максимально справедливо. Я, насколько знаю, впоследствии дела должны объединить в одно судопроизводство. Поэтому суд по этому делу будет один», — добавил Кожеватов. Ранее URA.RU сообщало, что южанка из Сургута пообещала унизить и изнасиловать русских. Конфликт разгорелся в одном из домовых чатов после того, как сосед Дмитрий Кожеватов опубликовал в нем видео детей, которые, по его мнению, ломали лифт, и попросил родителей провести с детворой беседу. Мамедовой это не понравилось, и она начала оскорблять его, а заодно и всех русских. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Жители Сургута собрали 150 тысяч рублей пожертвований для найма адвоката Дмитрию Кожеватову, который вступил в конфликт с Раей Мамедовой, оскорбившей русский народ из-за бытовой ссоры с соседями. Об этом URA.RU рассказал сам Кожеватов. «Люди очень сильно помогли. Спасибо, им всего хватает. Собрали чуть меньше 150 тысяч рублей. Большую часть суммы перевел один влиятельный человек в городе. Он попросил не называть его имени, просто сказал, что очень желает помочь. На сегодняшний момент следствие продолжается. Восстанавливаются детали произошедшего», — рассказал Кожеватов. Деньги на адвоката жители начали собирать после первого посещения Раей Мамедовой отдела полиции. Появилась версия, что она может обвинить Кожеватова в домогательстве к детям. Этого не произошло, но жители продолжили сбор средств. Сейчас скандалом с Мамедовой занимается не только следственный комитет, который возбудил уголовное дело в отношении женщины по 282 статье Уголовного кодекса, но и полиция города. В управление МВД Сургута Кожеватов написал заявление на женщину за клевету. «Все идет к тому, чтобы все решилось максимально справедливо. Я, насколько знаю, впоследствии дела должны объединить в одно судопроизводство. Поэтому суд по этому делу будет один», — добавил Кожеватов. Ранее URA.RU сообщало, что южанка из Сургута пообещала унизить и изнасиловать русских. Конфликт разгорелся в одном из домовых чатов после того, как сосед Дмитрий Кожеватов опубликовал в нем видео детей, которые, по его мнению, ломали лифт, и попросил родителей провести с детворой беседу. Мамедовой это не понравилось, и она начала оскорблять его, а заодно и всех русских.