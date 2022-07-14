МВД объявило участницу Pussy Riot в розыск

Анну Кузьминых объявили в розыск по статье Уголовного кодекса
МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Информация об этом появилась в соответствующей базе на сайте ведомства.
«Анна Кузьминых. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — сообщается на сайте МВД.
Ранее МВД обвинило в розыск другую участницу Pussy Riot Люсю Штейн. Минюст РФ также признал несколько участниц группы иностранными агентами.
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