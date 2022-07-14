МВД объявило участницу Pussy Riot в розыск

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Судебное заседание по уголовному делу Шварца Алексея. Курган, зал заседания, скамья подсудимых, правосудие, зал судебного заседания, клетка
Анну Кузьминых объявили в розыск по статье Уголовного кодекса Фото:

МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Информация об этом появилась в соответствующей базе на сайте ведомства.

«Анна Кузьминых. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — сообщается на сайте МВД.

Ранее МВД обвинило в розыск другую участницу Pussy Riot Люсю Штейн. Минюст РФ также признал несколько участниц группы иностранными агентами.

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МВД РФ объявило в розыск участницу группы Pussy Riot Анну Кузьминых. Информация об этом появилась в соответствующей базе на сайте ведомства. «Анна Кузьминых. Основание для розыска: разыскивается по статье УК РФ», — сообщается на сайте МВД. Ранее МВД обвинило в розыск другую участницу Pussy Riot Люсю Штейн. Минюст РФ также признал несколько участниц группы иностранными агентами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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