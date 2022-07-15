Занять новую нишу стало возможным после ухода из России западных брендов лифтов Фото: Анна Майорова © URA.RU

Челябинский завод «Витчел» создал два скоростных лифта, являющихся единственной такой продукцией отечественного производства. Как URA.RU рассказали участники рынка, в настоящее время второй лифт со скоростью перемещения шесть метров в секунду проходит сертификацию.

«Завод „Витчел“ первым в России создал скоростные лифты. Сейчас они продают лифты со скоростью в 4 м/сек. И одновременно сертифицируют продукцию со скоростью перемещения 6 м/сек. В основном такие лифты востребованы в крупных городах — Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске», — сообщил URA.RU главный инженер компании ООО ЮУДО «Союзлифтмонтаж» Дмитрий Гридин.

После ухода с рынка американского производителя Otis и финской компании Kone на рынке образовалась пустая ниша. Основные производители российских лифтов предлагают пока лишь обычные машины со скоростью до 2,5 м/сек. Otis хотя и продолжает поставки на объекты, но делает это лишь для заказов, оплаченных год назад. Остальным клиентам, кто планировал приобретать лифты этого бренда, он стал недоступен.

В челябинской компании «Атлас», занимающейся поставками грузовых и пассажирских лифтов, отметили, что с начала года стоимость лифтов выросла примерно на 15%. Гендиректор компании Александр Рахманов рассказал URA.RU, что китайские и турецкие производители сегодня предлагают продукцию по более низким ценам, чем российские компании. Европейские бренды с российского рынка ушли.

Основные покупатели лифтов — строительные компании. Также продукция востребована среди торговых комплексов, сетей, которые приобретают грузоподъемники, и юрлиц, оснащающих офисные здания.

Импортозамещение стало актуальным в целом ряде отраслей отечественной экономики. Программу правительство РФ актуализировало после того, как некоторые страны ввели экономические санкции. Ограничения стали следствием начавшейся 24 февраля спецоперации России на Украине.

Сейчас челябинцы сертифицируют уже вторую модель скоростного лифта Фото: ЮУДО «Союзлифтмонтаж»

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