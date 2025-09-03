Мэр Челябинска получил еще одну должность

Глава Челябинска Алексей Лошкин избран президентом региональной федерации самбо. Об этом сообщили в городском управлении физкультуры и спорта.
«Региональная федерация самбо входит в очередной спортивный сезон с большими переменами и с новым руководителем. На заседании общественной организации „Федерация Самбо Челябинской области“ ее президентом единогласно избран глава города Челябинска Алексей Лошкин», — сообщили в telegram-канале управления.
Лошкин сообщил, что в январе в Челябинске планируется открытие первой муниципальной школы по самбо. Бесплатно там смогут заниматься все желающие, в первую очередь, дети.
«Уделим внимание тренерскому и судейскому составам, их профессиональной подготовке и материальной поддержке за высокие результаты подопечных. Продолжим популяризировать самбо среди челябинцев, в том числе активной социальной рекламой и проведением соревнований на призы главы города», — поделился планами Лошкин.
Лошкин занимается самбо со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД. В начале марта появилось видео с тренировки руководителя в Академии единоборств. В апреле самбисты подарили Лошкину именную куртку самбо.
