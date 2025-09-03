Мэр Челябинска получил еще одну должность

Мэр Челябинска Лошкин возглавил областную федерацию самбо
Алексей Лошкин (в центре) получает поздравления от спортсменов
Алексей Лошкин (в центре) получает поздравления от спортсменов

Глава Челябинска Алексей Лошкин избран президентом региональной федерации самбо. Об этом сообщили в городском управлении физкультуры и спорта.

«Региональная федерация самбо входит в очередной спортивный сезон с большими переменами и с новым руководителем. На заседании общественной организации „Федерация Самбо Челябинской области“ ее президентом единогласно избран глава города Челябинска Алексей Лошкин», — сообщили в telegram-канале управления.

Лошкин сообщил, что в январе в Челябинске планируется открытие первой муниципальной школы по самбо. Бесплатно там смогут заниматься все желающие, в первую очередь, дети.

«Уделим внимание тренерскому и судейскому составам, их профессиональной подготовке и материальной поддержке за высокие результаты подопечных. Продолжим популяризировать самбо среди челябинцев, в том числе активной социальной рекламой и проведением соревнований на призы главы города», — поделился планами Лошкин.

Лошкин занимается самбо со времен учебы в Челябинском юридическом институте МВД. В начале марта появилось видео с тренировки руководителя в Академии единоборств. В апреле самбисты подарили Лошкину именную куртку самбо.

