В Челябинске выбрали строителей новых очистных за 1,5 млрд

Единственную модернизацию за 65 лет работы очистные Челябинска прошли в 1984 году Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Реконструкцию очистных сооружений в Челябинске за два года проведет АО «Ротек» из Москвы. Информация об этом прозвучала 18 июля на аппаратном совещании в мэрии города. Стоимость проекта оценивается примерно в 1,5 млрд рублей, большую часть средств на него выделена по решению вице-премьера правительства РФ Марата Хуснуллина.

«Контракт предусматривает выполнение первого и четвертого из пяти этапов проекта. Проведенные работы позволят справиться с неприятным запахом и существенно улучшить очистку сточных вод. Исполнить контракт компания должна за два года», — доложил вице-мэр Александр Астахов главе города Наталье Котовой.

Очистные сооружения Челябинска построены в 1957 году, единственную модернизацию они прошли в 1984 году. Сейчас они с трудом справляются с потребностями Челябинска: на въезде в столицу области со стороны Екатеринбурга постоянно ощущается неприятный запах. В конце мая правительственная комиссия под председательством Хуснуллина одобрила заявку Челябинской области на выделение средств на реконструкцию очистных.

Общая стоимость их модернизации, которую планируется завершить в 2024 году, оценивается в 1 млрд 431 млн рублей. Из средств бюджета Челябинской области будет направлена целевая субсидия в 100,2 млн рублей. По условиям льготного кредита, на строительство очистных сооружений канализации Челябинска будет направлен заем под 3,5% годовых на срок 25 лет.

Еще почти 3 млрд рублей область получит на модернизацию канализации и водоснабжения Копейска, города-спутника столицы Южного Урала. Реализация проекта улучшит качество жизни 147 тысяч жителей муниципалитета, испытывающих проблемы в этой сфере на протяжении десятилетий.

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