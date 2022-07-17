Пермяк засудил дорожную компанию из-за ДТП

Авто выбросило на обочину из-за вала снега Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Пермяк отсудил деньги у дорожной компании из-за неочищенного снега. Мужчина зимой 2021 года попал на трассе в аварию из-за вала снега, который остался после снегоуборочной машины. Стоимость ремонта авто составила более 270 тысяч рублей. Полную сумму ремонта местный житель решил взыскать с подрядчика, сообщается на сайте Пермского краевого суда.

«Дзержинский районный суд вынес решение исковые требования удовлетворить, взыскать с подрядной организации стоимость восстановительного ремонта — 270440 рублей», — говорится на сайте. Пермский краевой суд оставил решение в силе.

Истец ехал по трассе «Пермь-Краснокамск» вместе с семьей. На дороге водитель заметил вал снега, однако рядом не было ни одного предупреждающего знака. Пермяк пытался перестроиться, но машину занесло и выкинуло на обочину. Дорожные работы на данном участке выполняли сотрудники ООО «Доринжиринг», куда мужчина направил претензию с требованием возместить материальный ущерб, но там ему отказали. Тогда пермяк решил обратиться в суд.

Спустя месяц после ДТП, на этом же участке произошла новая авария. Из-за обледенения дороги столкнулись два авто. Суд вновь встал на сторону пострадавшего водителя и обязал подрядчика выплатить материальный ущерб.