В Перми за взятки и превышение полномочий осудят экс-пристава

Пермского пристава осудят за получение взяток Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Бывшая сотрудница УФССП по Пермскому краю предстанет перед судом за превышение должностных полномочий и получение взятки группой лиц по предварительному сговору. Следователи раскрыли подробности преступлений, совершенных с 2017 по 2018 год.

«Будучи начальником Межрайонного отдела УФССП по Пермскому краю вместе со своим заместителем, обвиняемая незаконно возбуждала исполнительные производства, осуществляя после этого взыскания с юридических лиц. Общая сумма взысканий составила более 222 млн рублей. Кроме того, обвиняемая лично и через посредника получила взяток на сумму более 15 миллионов рублей», — пояснили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю.

Бывшие коллеги, с которыми экс-начальница отдела судебных приставов совершала преступления уже привлечены к уголовной ответственности. В отношении обвиняемой дело было выделено в отдельное производство, поскольку пермячка заключила со следствием досудебное соглашение о сотрудничестве. На сегодняшний день расследование завершено, все материалы переданы в суд.

Ранее URA.RU сообщало о серии уголовных дел, возбужденных в отношении руководства краевого УФССП. Одним из фигурантов дел стал Игорь Кожевников, которого подозревали в получении взяток.