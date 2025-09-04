Три балета за вечер и «Новая история страны Оз»: афиша пермских театров

В ближайшие выходные Пермский театр оперы и балета устроит два вчера танца. Театр кукол подготовил сказки для самых маленьких, а ТЮЗ покажет новую историю страны Оз. Что еще ждет в ближайшие выходные любителей театра — в обзоре URA.RU.
6 сентября
Балет «Вариации на тему рококо, Орфей, Ultima Thule» (12+)
Три балета за один вечер на сцене Пермского театра оперы и балета. Хореография Алексея Мирошниченко и Славы Самодурова. В выходные пройдут стразу два показа представления: в субботу и воскресенье. Но составы в каждый из дней будут разными — выбирайте, кто из солистов пермского балета вам интереснее.
«Чудеса под подушкой» (6+) в ТЮЗе
Это театрализованное иллюзионное шоу для всех, кто верит в сны, создано в Пермском ТЮЗе в конце весны 2025 года. «Что такое сны? А что, если предположить, что сны — это волшебство? Настоящее волшебство! ТЮЗ приглашает прикоснуться к этой магии! Вместе мы отправимся в увлекательное путешествие по волшебному миру: встретимся с манящими грезами о любви, с пугающими кошмарами и сладкими предрассветными снами… А проводником в этот мир станет известный иллюзионист Дмитрий Перов», — указано в афише. 6 сентября состоится сразу два показа шоу: в 15:00 и 18:00.
«Цветные истории» (0+) в Театре кукол
Спектакль расскажет о временах года. Это не просто представление, но интерактивное общение артистов и зрителей. Будут игры и физические опыты. Каждый «эпизод» — это одновременно спектакль, развивающая игра, индивидуальное общение с ребенком и мастер-класс для родителей. Ближайшие показы состоятся 6 и 7 сентября в 11:00.
«Дюймовочка» (0+) в Театре кукол
Создатели этого спектакля предлагают игру по мотивам всем известной сказки, это будет своеобразный спектакль-путешествие вместе с Дюймовочкой. Актеры поведут малышей и их родителей дорогами сказки и перевоплотятся во всех героев: жениха, который умел только квакать, майского жука, крота в бархатной шубке, полевую мышь и других. А зрителям предстоит пережить эти приключения и понять, что нет ничего невозможного, если ты по-настоящему веришь в чудо. Ближайшие показы состоятся 6 и 7 сентября в 13:30.
7 сентября
«Новая история страны Оз» (6+) в ТЮЗе
Этот мюзикл с успехом идет на сцене театра с 2023 года. Постановка — продолжение знаменитой сказки, в которой встретятся как уже знакомые Страшила, Железный дровосек и Лев, так и новые герои: ведьма Момби и ее воспитанник Тип. Новое удивительное путешествие по дороге из желтого кирпича готовит много небывалых приключений и неожиданных встреч. Увидеть спектакль можно 7 сентября в 12:00 и 16:00.
