Бастрыкин ждет доклад о расследовании дел о мошенничестве в отношении жительниц Пермского края и Москвы

Жительницы Москвы и Прикамья передали мошенникам крупные суммы денег
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Александр Бастрыкин повтороно затребовал доклад о расследовании уголовных дел
Александр Бастрыкин повтороно затребовал доклад о расследовании уголовных дел Фото:

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по фактам мошенничества в отношении жительниц города Москвы и Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.

«В новостном выпуске федерального телеканала сообщалось о мошеннических действиях мужчины в отношении жительниц города Москвы и Пермского края. Жертвами злоумышленника становились женщины, которых он вводил в заблуждение, а они передавали ему крупные суммы денежных средств, взятых в долг», — сообщает ведомство.

Следственными органами СК России по городу Москве и Пермскому краю ранее были возбуждены уголовные дела о мошенничестве по фактам, изложенным на телеканале. Это было сделано после поручения Председателя СК. 

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также повторно запросил доклад по делу о нападении бойцовых собак на заводчанина в Перми. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело. 

Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел в апреле возле проходной завода «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник предприятия, ему потребовалась экстренная госпитализация. Падчерица мужчины в беседе с URA заявила, что до того, как собаки набросились на ее отчима, они пытались напасть на других прохожих.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по фактам мошенничества в отношении жительниц города Москвы и Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР. «В новостном выпуске федерального телеканала сообщалось о мошеннических действиях мужчины в отношении жительниц города Москвы и Пермского края. Жертвами злоумышленника становились женщины, которых он вводил в заблуждение, а они передавали ему крупные суммы денежных средств, взятых в долг», — сообщает ведомство. Следственными органами СК России по городу Москве и Пермскому краю ранее были возбуждены уголовные дела о мошенничестве по фактам, изложенным на телеканале. Это было сделано после поручения Председателя СК.  Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также повторно запросил доклад по делу о нападении бойцовых собак на заводчанина в Перми. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело.  Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел в апреле возле проходной завода «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник предприятия, ему потребовалась экстренная госпитализация. Падчерица мужчины в беседе с URA заявила, что до того, как собаки набросились на ее отчима, они пытались напасть на других прохожих.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...