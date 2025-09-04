Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования уголовных дел по фактам мошенничества в отношении жительниц города Москвы и Пермского края. Об этом сообщается в официальном telegram-канале СКР.
«В новостном выпуске федерального телеканала сообщалось о мошеннических действиях мужчины в отношении жительниц города Москвы и Пермского края. Жертвами злоумышленника становились женщины, которых он вводил в заблуждение, а они передавали ему крупные суммы денежных средств, взятых в долг», — сообщает ведомство.
Следственными органами СК России по городу Москве и Пермскому краю ранее были возбуждены уголовные дела о мошенничестве по фактам, изложенным на телеканале. Это было сделано после поручения Председателя СК.
Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин также повторно запросил доклад по делу о нападении бойцовых собак на заводчанина в Перми. В регионе по данному факту возбудили уголовное дело.
Ранее URA.RU сообщало, что инцидент произошел в апреле возле проходной завода «ОДК — Пермские моторы». Пострадавшим оказался 35-летний сотрудник предприятия, ему потребовалась экстренная госпитализация. Падчерица мужчины в беседе с URA заявила, что до того, как собаки набросились на ее отчима, они пытались напасть на других прохожих.
