Челябинский агрохолдинг выиграл судебный спор на 413 млн

Средства агрохолдинг пообещал направить на свое развитие Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Группа компаний «Здоровая ферма» (Челябинская область), в состав которой входят птицефабрика и мясокомбинат, выиграла судебный процесс по иску своего бывшего владельца. Как сообщила URA.RU пресс-служба банка «Траст», в состав которого входит победившая сторона, ответчикам удалось доказать фиктивность спорных векселей.

«Арбитражный суд Челябинской области отменил все решения суда Челябинска о взыскании с предприятий ГК „Здоровая ферма“ вексельной задолженности на общую сумму 413 млн руб. Иск о взыскании вексельной задолженности к предприятиям группы был подан в июне 2019-го со стороны Игоря Копылова, аффилированного с бывшим бенефициаром ГК „Здоровая ферма“ Олегом Колесниковым», — сообщила URA.RU пресс-служба банка «Траст».

Предприятия «Уралбройлер», «Уральская мясная компания» и «Птицефабрика Комсомольская» в лице бывших директоров выступали поручителями по векселям, выпущенным ООО «ПрофТехСтрой» в пользу нерезидентов. Поручительства были выданы в 2015 году перед продаже й «Здоровой фермы».

В банке «Траст» подчеркнули, что обязательства по векселям никогда не отражались в учете ГК «Здоровая ферма». Документы подготовили для формирования искусственной задолженности. После продажи актива долг мог стать источником дополнительных доходов для займодателей.

В 2020 и 2021 годах Курчатовский районный суд Челябинска требования Игоря Копылова удовлетворил в полном объеме. Затем последовала серия отмен вынесенных решений: 19 марта 2021 года, 16 июня и 5 июля 2022 года арбитражный суд выносил новые решения — в пользу ГК «Здоровая ферма». В «Трасте» отметили, что 413 млн рублей потратят на развитие предприятий холдинга в соответствии со стратегией — увеличивать объемы и ассортимент продукции из мяса птицы, обеспечивать техникой и необходимым сырьем, выполнять инфраструктурные проекты.

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