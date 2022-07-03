В Сургуте затопило дорогу к реабилитационному центру. Видео

03 июля 2022 в 23:53 Размер текста - 17 +

Учреждение оказывает помощь людям с зависимостью Фото: Денис Моргунов © URA.RU Проезд возле региональной общественной организации «Чистый путь» в Сургуте (ХМАО) затопило после обильных осадков. Об этом URA.RU сообщила председатель правления организации Мария Бадио. «Уже машина заглохла, отвалились номера в этой луже. Наше учреждение оказывает услуги зависимым людям: у нас инвалиды и на костылях, и на колясках, пройти невозможно. Мы откачали за два дня сто кубометров воды, потратили тридцать тысяч рублей», — рассказала руководитель. По словам Бадио проблемы начались после строительства ЖК «Голд Фиш». На этой неделе прошли дожди, и вода затопила проезд к центру. «Проблема в том, что нет ливневых канализаций. Мы жалуемся, вроде ситуацию решают, но проблема так и остается. Нет слива талой и дождевой воды. Асфальт у жилого комплекса подняли достаточно высоко, сделали немножко под уклоном. Вся вода с этой парковки сливается к нам, потому что у нас грунтовая дорога», — сообщила председатель правления. В администрацию Сургута направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что после прошедшего дождя сургутяне назвали город «новой Венецией». Видео с огромной лужей появилось в соцсетях. Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

Проезд возле региональной общественной организации «Чистый путь» в Сургуте (ХМАО) затопило после обильных осадков. Об этом URA.RU сообщила председатель правления организации Мария Бадио. «Уже машина заглохла, отвалились номера в этой луже. Наше учреждение оказывает услуги зависимым людям: у нас инвалиды и на костылях, и на колясках, пройти невозможно. Мы откачали за два дня сто кубометров воды, потратили тридцать тысяч рублей», — рассказала руководитель. По словам Бадио проблемы начались после строительства ЖК «Голд Фиш». На этой неделе прошли дожди, и вода затопила проезд к центру. «Проблема в том, что нет ливневых канализаций. Мы жалуемся, вроде ситуацию решают, но проблема так и остается. Нет слива талой и дождевой воды. Асфальт у жилого комплекса подняли достаточно высоко, сделали немножко под уклоном. Вся вода с этой парковки сливается к нам, потому что у нас грунтовая дорога», — сообщила председатель правления. В администрацию Сургута направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации ответ не был получен. Ранее URA.RU сообщало, что после прошедшего дождя сургутяне назвали город «новой Венецией». Видео с огромной лужей появилось в соцсетях.