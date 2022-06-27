Жители Сургута в соцсетях назвали город «новой Венецией». Фото, видео

28 июня 2022 в 06:08 Размер текста - 17 +

Сургутяне из-за луж назвали город «новой Венецией» Фото: Игорь Меркулов © URA.RU После прошедшего дождя сургутяне назвали город «новой Венецией». Видео с огромной лужей появилось в группе «О, Сургут!» в социальной сети «ВКонтакте». «Венеция ближе, чем мы думали», — анонсировали видео администраторы паблика. «Все надо сдавать билеты, если есть своя Венеция», — комментирует пользователь No Name. «Как только ливень — Ленинградская превращается в море. В прошлом году приезжали, откачивали воду. Ливневки не справляются. А если всю неделю (судя по прогнозам) будет такая погода — точно можно болотники доставать или надувную лодку», — пишет Елена Сергеева. «Зато машины помыли», — высказывается пользователь под ником Bill Kaulitz. «Сливы не справляются, надо чтоб Администрация обратила на это внимание», — комментирует Антон Тобольнов. «В одном месте лужу сняли, все нормально никто не тонет», — сомневается Виктория Ломко. «А из нашего окошка (напротив ТЦ Пушкинский) видно „лужицу“ немножко», — иронизирует Венера Арсланова. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Сургута с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что после дождя затопило Нефтеюганск. Жители города отметили, что дождь прошел не во всех районах города. Фото: Венера Арсланова, «О, Сургут!», ВК Тысячи югорчан читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал «Ханты, деньги, нефтевышки» .

После прошедшего дождя сургутяне назвали город «новой Венецией». Видео с огромной лужей появилось в группе «О, Сургут!» в социальной сети «ВКонтакте». «Венеция ближе, чем мы думали», — анонсировали видео администраторы паблика. «Все надо сдавать билеты, если есть своя Венеция», — комментирует пользователь No Name. «Как только ливень — Ленинградская превращается в море. В прошлом году приезжали, откачивали воду. Ливневки не справляются. А если всю неделю (судя по прогнозам) будет такая погода — точно можно болотники доставать или надувную лодку», — пишет Елена Сергеева. «Зато машины помыли», — высказывается пользователь под ником Bill Kaulitz. «Сливы не справляются, надо чтоб Администрация обратила на это внимание», — комментирует Антон Тобольнов. «В одном месте лужу сняли, все нормально никто не тонет», — сомневается Виктория Ломко. «А из нашего окошка (напротив ТЦ Пушкинский) видно „лужицу“ немножко», — иронизирует Венера Арсланова. Корреспондентом URA.RU направлен запрос в администрацию Сургута с просьбой прокомментировать ситуацию. На момент публикации новости ответ не получен. Ранее URA.RU рассказало о том, что после дождя затопило Нефтеюганск. Жители города отметили, что дождь прошел не во всех районах города.