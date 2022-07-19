Власти в Пермском крае продлили запрет на посещение лесов

В Пермском крае с 19 по 22 июля введено ограничение на пребывание граждан в лесах. Это связано с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности. Информация размещена на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.
«В период с 19 по 22 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств», — информирует минприроды края.
Ограничение на посещение лесов было введено 12 июля, затем его действие несколько раз продлевалось. Жителям региона запрещено разводить костры на прилегающих к лесу территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах.
Сейчас, по данным минрироды, в регионе действует один лесной пожар — на территории Чердынского лесничества. Его площадь составляет 0,4 гектара. Еще два лесных пожара, в Гайнском и Колвинском лесничествах были ликвидированы в минувший вторник, 19 июля.
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В Пермском крае с 19 по 22 июля введено ограничение на пребывание граждан в лесах. Это связано с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности. Информация размещена на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья. «В период с 19 по 22 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств», — информирует минприроды края. Ограничение на посещение лесов было введено 12 июля, затем его действие несколько раз продлевалось. Жителям региона запрещено разводить костры на прилегающих к лесу территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах. Сейчас, по данным минрироды, в регионе действует один лесной пожар — на территории Чердынского лесничества. Его площадь составляет 0,4 гектара. Еще два лесных пожара, в Гайнском и Колвинском лесничествах были ликвидированы в минувший вторник, 19 июля.