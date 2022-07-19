Власти в Пермском крае продлили запрет на посещение лесов

Ограничение на посещение лесов действует с 19 по 22 июля Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

В Пермском крае с 19 по 22 июля введено ограничение на пребывание граждан в лесах. Это связано с установившейся жаркой погодой и четвертым классом пожарной опасности. Информация размещена на сайте министерства природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Прикамья.

«В период с 19 по 22 июля пребывание граждан в лесах ограничено на территориях Горнозаводского, Кизеловского, Чусовского, Кунгурского, Кишертского, Лысьвенского, Куединского, Чайковского, Октябрьского лесничеств», — информирует минприроды края.

Ограничение на посещение лесов было введено 12 июля, затем его действие несколько раз продлевалось. Жителям региона запрещено разводить костры на прилегающих к лесу территориях, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы в населенных пунктах.

Сейчас, по данным минрироды, в регионе действует один лесной пожар — на территории Чердынского лесничества. Его площадь составляет 0,4 гектара. Еще два лесных пожара, в Гайнском и Колвинском лесничествах были ликвидированы в минувший вторник, 19 июля.