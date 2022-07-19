Семейный бизнес пермского экс-депутата срочно ищет сотрудников

Завод АО «Пермтрансжелезобетон» (АО «ПТЖБ», Пермский край), который возглавляет сын бывшего депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова, расширяет штат. На предприятии объявлен срочный набор рабочих.
«Устройтесь на работу на завод в Оверятах. Работа в ПТЖБ — это официальное трудоустройство, стабильная зарплата, работа в дружной бригаде, сменный график, выдача спецодежды, доставка автотранспортом, жилье иногородним, возможно обучение», — сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «Вконтакте».
Заводу требуется плотник, электрогазосварщик, электромонтер, арматурщик, машинист крана, стропальщик и др. Средний уровень заработной платы — 40 тысяч рублей. Больше всего на предприятии готовы платить строителю-отделочнику. Ему предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Окончательные условия обсуждаются при личном собеседовании.
АО «ПТЖБ» находится в поселке Оверята. Завод производит железобетонные изделия и газоблоки для железнодорожного и промышленно-гражданского строительства, а также нефтяной и газовой промышленности. Руководит предприятием Рамиль Разутдинов, сын Равката Разутдинова, который в течение 19 лет (1997—2016 годы) являлся депутатом регионального заксобрания.
Ранее URA.RU сообщало о том, что семейный бизнес мэра Перми ищет сотрудника на зарплату в 150 тысяч рублей. Такую вакансию предлагают на предприятии «ПЗСП».
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Завод АО «Пермтрансжелезобетон» (АО «ПТЖБ», Пермский край), который возглавляет сын бывшего депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова, расширяет штат. На предприятии объявлен срочный набор рабочих. «Устройтесь на работу на завод в Оверятах. Работа в ПТЖБ — это официальное трудоустройство, стабильная зарплата, работа в дружной бригаде, сменный график, выдача спецодежды, доставка автотранспортом, жилье иногородним, возможно обучение», — сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «Вконтакте». Заводу требуется плотник, электрогазосварщик, электромонтер, арматурщик, машинист крана, стропальщик и др. Средний уровень заработной платы — 40 тысяч рублей. Больше всего на предприятии готовы платить строителю-отделочнику. Ему предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Окончательные условия обсуждаются при личном собеседовании. АО «ПТЖБ» находится в поселке Оверята. Завод производит железобетонные изделия и газоблоки для железнодорожного и промышленно-гражданского строительства, а также нефтяной и газовой промышленности. Руководит предприятием Рамиль Разутдинов, сын Равката Разутдинова, который в течение 19 лет (1997—2016 годы) являлся депутатом регионального заксобрания. Ранее URA.RU сообщало о том, что семейный бизнес мэра Перми ищет сотрудника на зарплату в 150 тысяч рублей. Такую вакансию предлагают на предприятии «ПЗСП».