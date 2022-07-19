Семейный бизнес пермского экс-депутата срочно ищет сотрудников

Самую высокую зарплату на заводе предлагают строителю-отделочнику Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Завод АО «Пермтрансжелезобетон» (АО «ПТЖБ», Пермский край), который возглавляет сын бывшего депутата пермского заксобрания Равката Разутдинова, расширяет штат. На предприятии объявлен срочный набор рабочих.

«Устройтесь на работу на завод в Оверятах. Работа в ПТЖБ — это официальное трудоустройство, стабильная зарплата, работа в дружной бригаде, сменный график, выдача спецодежды, доставка автотранспортом, жилье иногородним, возможно обучение», — сообщается в официальной группе предприятия в соцсети «Вконтакте».

Заводу требуется плотник, электрогазосварщик, электромонтер, арматурщик, машинист крана, стропальщик и др. Средний уровень заработной платы — 40 тысяч рублей. Больше всего на предприятии готовы платить строителю-отделочнику. Ему предлагают зарплату от 60 тысяч рублей. Окончательные условия обсуждаются при личном собеседовании.

АО «ПТЖБ» находится в поселке Оверята. Завод производит железобетонные изделия и газоблоки для железнодорожного и промышленно-гражданского строительства, а также нефтяной и газовой промышленности. Руководит предприятием Рамиль Разутдинов, сын Равката Разутдинова, который в течение 19 лет (1997—2016 годы) являлся депутатом регионального заксобрания.

Ранее URA.RU сообщало о том, что семейный бизнес мэра Перми ищет сотрудника на зарплату в 150 тысяч рублей. Такую вакансию предлагают на предприятии «ПЗСП».