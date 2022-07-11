Семейный бизнес мэра Перми ищет сотрудника на зарплату в 150 000

Завод готов принять на работу айтишника с зарплатой в 150 тысяч рублей Фото: Анна Майорова © URA.RU

Пермский завод силикатных панелей (ПЗСП), который возглавляет депутат заксобрания края и брат мэра Перми Алексея Демкина Евгений, примет на работу системного администратора. Сотруднику обещают платить до 150 тысяч рублей, сообщается в объявлении на сайте HeadHunter.

«Ведущий системный администратор, от 100 до 150 тысяч рублей на руки. Требуемый опыт работы — 6 лет, полная занятость, полный рабочий день. Администрирование доменной сети Windows и Linux. Настройка серверов терминального доступа, системы удаленного доступа, VPN», указано в объявлении.

Также сотруднику обещают полный соцпакет в соответствии с Трудовым кодексом РФ и компенсацию затрат на лечение и оздоровление. Окончательный уровень заработной платы и остальные условия уточняются при личном собеседовании.

Пермский завод силикатных панелей занимается строительством жилой и нежилой недвижимости, производством изделий из газобетона, железобетонных и других изделий. Евгений Демкин занял пост гендиректора предприятия в ноябре 2020 года после того, как его покинул Алексей Демкин, ставший потом мэром Перми. Их отец, Николай Демкин, возглавляет наблюдательный совет указанного акционерного общества.

Ранее URA.RU сообщало, что в Пермском крае завод набирает рабочих с зарплатой в 150 тысяч рублей. А в Перми оборонный завод ищет специалистов на военное производство.