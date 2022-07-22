Группа туристов не была зарегистрирована, всего в ней были 12 человек Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

В Свердловской области 12 человек, в том числе двое детей 11 и 14 лет, отправились в поход на вездеходе. В какой-то момент с него слетела гусеница и утонула в болоте. Спасать свердловчан вылетели спасатели на вертолете МИ-8, сообщает областное управление МЧС в telegram-канале.

«Туристическая группа выдвинулись из Ивделя в поселок Бурмантово (расстояние 80 километров). Оставив личные автомобили в поселке Бурмантово, они на частном вездеходе направились в поселок Суеватпауль. По дороге вездеход многократно ломался, но туристы проводили ремонт на месте и продолжали путь. В 38 километрах от Бурмантово у вездехода слетела гусеница в болото», — рассказывают в МЧС.

Туристы пешком добрались до поселка Суеватпауль и вышли на связь со спасателями. Они передали свои координаты и попросили эвакуировать их. Вскоре на помощь вылетели спасатели на вертолете МИ-8. Спустя четыре часа туристов доставили в поселок Хорпия, никто из них не пострадал.

Туристы смогли дозвониться до МЧС и передать свои координаты Фото: ГУ МЧС по Свердловской области