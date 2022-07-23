23 июля 2022
22 июля 2022

В Челябинске у девушки-подростка нашли полкило мефедрона

© Служба новостей «URA.RU»
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Подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков задержали Фото:

В Челябинске сотрудники полиции задержали 17-летнюю девушку, занимавшуюся раскладыванием наркотиков в тайники. При себе у нее нашли полкилограмма мефедрона, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Подозрительную девушку заметили утром около одного из домов на улице Конноспортивная в Металлургическом районе Челябинска сотрудники ГИБДД. Девушку досмотрели, оказалось, что она раскладывала по тайникам мефедрон, у нее изъяли более 500 граммов этого наркотика. Подозреваемой недавно исполнилось 17 лет, в школе она уже не учится, была задержана», — рассказал источник.

Уголовное дело в отношении подростка возбудили в следственном отделе по Металлургическому району СКР по Челябинской области. Расследование началось по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, ответ на него к моменту публикации материала не поступил.

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В Челябинске сотрудники полиции задержали 17-летнюю девушку, занимавшуюся раскладыванием наркотиков в тайники. При себе у нее нашли полкилограмма мефедрона, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах. «Подозрительную девушку заметили утром около одного из домов на улице Конноспортивная в Металлургическом районе Челябинска сотрудники ГИБДД. Девушку досмотрели, оказалось, что она раскладывала по тайникам мефедрон, у нее изъяли более 500 граммов этого наркотика. Подозреваемой недавно исполнилось 17 лет, в школе она уже не учится, была задержана», — рассказал источник. Уголовное дело в отношении подростка возбудили в следственном отделе по Металлургическому району СКР по Челябинской области. Расследование началось по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, ответ на него к моменту публикации материала не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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