В Челябинске у девушки-подростка нашли полкило мефедрона

Подозреваемую в покушении на сбыт наркотиков задержали Фото: Илья Московец © URA.RU

В Челябинске сотрудники полиции задержали 17-летнюю девушку, занимавшуюся раскладыванием наркотиков в тайники. При себе у нее нашли полкилограмма мефедрона, рассказал источник URA.RU в правоохранительных органах.

«Подозрительную девушку заметили утром около одного из домов на улице Конноспортивная в Металлургическом районе Челябинска сотрудники ГИБДД. Девушку досмотрели, оказалось, что она раскладывала по тайникам мефедрон, у нее изъяли более 500 граммов этого наркотика. Подозреваемой недавно исполнилось 17 лет, в школе она уже не учится, была задержана», — рассказал источник.

Уголовное дело в отношении подростка возбудили в следственном отделе по Металлургическому району СКР по Челябинской области. Расследование началось по ч. 3 ст. 30 ч. 5 ст. 228.1 УК РФ («Покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере»). Девушке грозит до 10 лет лишения свободы. В пресс-службу СУ СКР области направлен запрос, ответ на него к моменту публикации материала не поступил.