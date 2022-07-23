23 июля 2022
22 июля 2022

Военнослужащий из Чебаркуля прятался в гараже под Саратовом

© Служба новостей «URA.RU»
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Публичные слушания по застройке. Челябинск., гаражи
Военнослужащего нашли в гараже Саратовской области Фото:

В городе Вольске Саратовской области в одном из гаражей был найден 20-летний военнослужащий войсковой части города Чебаркуля Челябинской области, который не вернулся в срок после отпуска. По данным местных СМИ, молодой человек занял у сослуживцев деньги и устроил вечеринку, которая закончилась трагически для несовершеннолетней участницы.

«Рядовой прятался в гаражном кооперативе. Уголовное дело о дезертирстве не возбуждали. Оформили как неявку в срок без уважительных причин», — говорится в сообщении портала «Вольск.ру».

По данным источников портала, военнослужащий подписал контракт на продление службы и отправился в отпуск на 15 суток. Накануне он занял около 60 тысяч рублей у сослуживцев якобы на операцию матери, но устроил ночью 3 июля вечеринку в одной из квартир города Вольск.

По предварительным данным, компания в квартире состояла из трех молодых людей и двух несовершеннолетних девушек, которые употребляли алкоголь и наркотические средства. Утром 3 июля в разгаре праздника 15-летняя девушка выпала из окна пятого этажа, получив множественные травмы.

По данным портала, документы переданы в следственные органы. URA.RU направило запрос в приемную главного военного следственного управления СКР с просьбой прокомментировать данное сообщение.

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В городе Вольске Саратовской области в одном из гаражей был найден 20-летний военнослужащий войсковой части города Чебаркуля Челябинской области, который не вернулся в срок после отпуска. По данным местных СМИ, молодой человек занял у сослуживцев деньги и устроил вечеринку, которая закончилась трагически для несовершеннолетней участницы. «Рядовой прятался в гаражном кооперативе. Уголовное дело о дезертирстве не возбуждали. Оформили как неявку в срок без уважительных причин», — говорится в сообщении портала «Вольск.ру». По данным источников портала, военнослужащий подписал контракт на продление службы и отправился в отпуск на 15 суток. Накануне он занял около 60 тысяч рублей у сослуживцев якобы на операцию матери, но устроил ночью 3 июля вечеринку в одной из квартир города Вольск. По предварительным данным, компания в квартире состояла из трех молодых людей и двух несовершеннолетних девушек, которые употребляли алкоголь и наркотические средства. Утром 3 июля в разгаре праздника 15-летняя девушка выпала из окна пятого этажа, получив множественные травмы. По данным портала, документы переданы в следственные органы. URA.RU направило запрос в приемную главного военного следственного управления СКР с просьбой прокомментировать данное сообщение.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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