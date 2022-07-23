Военнослужащий из Чебаркуля прятался в гараже под Саратовом

Военнослужащего нашли в гараже Саратовской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В городе Вольске Саратовской области в одном из гаражей был найден 20-летний военнослужащий войсковой части города Чебаркуля Челябинской области, который не вернулся в срок после отпуска. По данным местных СМИ, молодой человек занял у сослуживцев деньги и устроил вечеринку, которая закончилась трагически для несовершеннолетней участницы.

«Рядовой прятался в гаражном кооперативе. Уголовное дело о дезертирстве не возбуждали. Оформили как неявку в срок без уважительных причин», — говорится в сообщении портала «Вольск.ру».

По данным источников портала, военнослужащий подписал контракт на продление службы и отправился в отпуск на 15 суток. Накануне он занял около 60 тысяч рублей у сослуживцев якобы на операцию матери, но устроил ночью 3 июля вечеринку в одной из квартир города Вольск.

По предварительным данным, компания в квартире состояла из трех молодых людей и двух несовершеннолетних девушек, которые употребляли алкоголь и наркотические средства. Утром 3 июля в разгаре праздника 15-летняя девушка выпала из окна пятого этажа, получив множественные травмы.

По данным портала, документы переданы в следственные органы. URA.RU направило запрос в приемную главного военного следственного управления СКР с просьбой прокомментировать данное сообщение.