Официального представителя МИД РФ Марию Захарову насмешило высказывание бывшего американского вице-президента от демократической партии Альберта Гора о «кризисе демократии» в США. Она иронично заметила, что в Штатах стали о чем, то догадываться.
«Удивительно. [Бывший вице-президента США от Демократической партии Альберт] Гор — демократ. [Экс-президент США Дональд] Трамп — от республиканцев. Оба одновременно заявили две революционные для США вещи: американская демократия разрушена, и есть только два пола — мужской и женский. Догадываться стали о чем-то, наверное», — саркастически прокомментировала в своем telegram-канале Захарова рассуждения Гора о «кризисе демократии» в США. Ранее он дал интервью телеканалу NBC News. Ее удивило, что высказывания бывшего президента США Дональда Трампа аналогичны с Гором. «Догадываться стали о чем-то, наверное», отметила она.
Ранее бывший американский президент Дональда Трампа высказался о существовании только двух гендеров. У Гора и Трампа похожие мысли, подтвердили заявление официального представителя МИД РФ Марии Захаровой «Царьград».
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