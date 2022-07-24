Пермячка нашла в мусорке живого щенка, который лежал в пакете

25 июля 2022 в 13:00 Размер текста - 17 +

по словам жительницы Березников, щенок лежал, а пакете и скулил Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В Березниках неизвестные выбросили на помойку живого щенка, положив его в пакет. Находку обнаружила жительница поселка Суханово Ирина Кузнецова. О случившемся она рассказала в паблике «Типичные Березник» соцсети «ВКонтакте», подкрепив запись фотографией. «Уважаемые жители Суханово! Мало того, что вы свозите строительный мусор, а иногда просо не можете попасть в мусорку, теперь еще и живых щенков выбрасываете. Они плачут там», — написала горожанка. Она отметила, что это далеко не первый случай, когда живые щенки оказываются на помойке. По словам Ирины Кузнецовой, очевидцами жестокого обращения с животными невольно становятся дети. Спустя некоторое время после публикации поста, горожанка написала, что для щенка нашлись хозяева. Ранее в Березниках жители обнаружили на помойке умирающего пса. Они нашли хозяйку животного. Женщина призналась, что решила избавиться от животного, поставив ему укол из отравы и ацетона. Причиной, по ее словам, послужило то, что пес «топтал ее грядки и всех достал». Девушка обнаружила щенка завернутым в пакет Фото: «Типичные Березники», ВКонтакте» Щенка, выброшенного на помойку подобрали местные жители Фото: «Типичные Березники», ВКонтакте»

В Березниках неизвестные выбросили на помойку живого щенка, положив его в пакет. Находку обнаружила жительница поселка Суханово Ирина Кузнецова. О случившемся она рассказала в паблике «Типичные Березник» соцсети «ВКонтакте», подкрепив запись фотографией. «Уважаемые жители Суханово! Мало того, что вы свозите строительный мусор, а иногда просо не можете попасть в мусорку, теперь еще и живых щенков выбрасываете. Они плачут там», — написала горожанка. Она отметила, что это далеко не первый случай, когда живые щенки оказываются на помойке. По словам Ирины Кузнецовой, очевидцами жестокого обращения с животными невольно становятся дети. Спустя некоторое время после публикации поста, горожанка написала, что для щенка нашлись хозяева. Ранее в Березниках жители обнаружили на помойке умирающего пса. Они нашли хозяйку животного. Женщина призналась, что решила избавиться от животного, поставив ему укол из отравы и ацетона. Причиной, по ее словам, послужило то, что пес «топтал ее грядки и всех достал».