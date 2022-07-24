24 июля 2022
23 июля 2022

Пермячка нашла в мусорке живого щенка, который лежал в пакете

© Служба новостей «URA.RU»
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Мусорные баки Курган, мусорные контейнеры, мусорка, помойка
по словам жительницы Березников, щенок лежал, а пакете и скулил Фото:

В Березниках неизвестные выбросили на помойку живого щенка, положив его в пакет. Находку обнаружила жительница поселка Суханово Ирина Кузнецова. О случившемся она рассказала в паблике «Типичные Березник» соцсети «ВКонтакте», подкрепив запись фотографией.

«Уважаемые жители Суханово! Мало того, что вы свозите строительный мусор, а иногда просо не можете попасть в мусорку, теперь еще и живых щенков выбрасываете. Они плачут там», — написала горожанка. Она отметила, что это далеко не первый случай, когда живые щенки оказываются на помойке. По словам Ирины Кузнецовой, очевидцами жестокого обращения с животными невольно становятся дети.

Спустя некоторое время после публикации поста, горожанка написала, что для щенка нашлись хозяева. Ранее в Березниках жители обнаружили на помойке умирающего пса. Они нашли хозяйку животного. Женщина призналась, что решила избавиться от животного, поставив ему укол из отравы и ацетона. Причиной, по ее словам, послужило то, что пес «топтал ее грядки и всех достал».

Девушка обнаружила щенка завернутым в пакет
Фото:

Щенка, выброшенного на помойку подобрали местные жители
Фото:

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В Березниках неизвестные выбросили на помойку живого щенка, положив его в пакет. Находку обнаружила жительница поселка Суханово Ирина Кузнецова. О случившемся она рассказала в паблике «Типичные Березник» соцсети «ВКонтакте», подкрепив запись фотографией. «Уважаемые жители Суханово! Мало того, что вы свозите строительный мусор, а иногда просо не можете попасть в мусорку, теперь еще и живых щенков выбрасываете. Они плачут там», — написала горожанка. Она отметила, что это далеко не первый случай, когда живые щенки оказываются на помойке. По словам Ирины Кузнецовой, очевидцами жестокого обращения с животными невольно становятся дети. Спустя некоторое время после публикации поста, горожанка написала, что для щенка нашлись хозяева. Ранее в Березниках жители обнаружили на помойке умирающего пса. Они нашли хозяйку животного. Женщина призналась, что решила избавиться от животного, поставив ему укол из отравы и ацетона. Причиной, по ее словам, послужило то, что пес «топтал ее грядки и всех достал».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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