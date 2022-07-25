25 июля 2022

Ураган повалил деревья и повредил машины на челябинском курорте. Видео

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Место оползня после сентябрьского землетрясения 2018 года. Челябинская область, Катав-Ивановск, ручей, овраг, оползень, упавшее дерево, русло
Упавшее дерево повредило провода Фото:

Сильный ветер и ливень повалили деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле (Челябинская область). Повреждения получил как минимум один автомобиль, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Были в этот момент на Еловом. Видели это все! Это что-то!», — пишут посетители курорта, заставшие удар стихии в санатории в паблике «Типичный Чебаркуль».

Во время урагана одно из деревьев упало на парковку, повредив автомобиль. Очевидцы уточняют, что при падении дерево задело и порвало провода, поэтому в санатории «Еловое» сейчас нет электроэнергии. Непогода также коснулась соседних курортов — «Сосновая горка» и «Кисегач». Там также наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Ранее синоптики предупреждали, что на Челябинскую область в ближайшие сутки обрушатся ливни с грозами. При грозах шквалистое усиление ветра достигнет 20-25 метров в секунду.

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Сильный ветер и ливень повалили деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле (Челябинская область). Повреждения получил как минимум один автомобиль, сообщают очевидцы в соцсетях. «Были в этот момент на Еловом. Видели это все! Это что-то!», — пишут посетители курорта, заставшие удар стихии в санатории в паблике «Типичный Чебаркуль». Во время урагана одно из деревьев упало на парковку, повредив автомобиль. Очевидцы уточняют, что при падении дерево задело и порвало провода, поэтому в санатории «Еловое» сейчас нет электроэнергии. Непогода также коснулась соседних курортов — «Сосновая горка» и «Кисегач». Там также наблюдаются проблемы с электроснабжением. Ранее синоптики предупреждали, что на Челябинскую область в ближайшие сутки обрушатся ливни с грозами. При грозах шквалистое усиление ветра достигнет 20-25 метров в секунду.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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