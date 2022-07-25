Упавшее дерево повредило провода Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Сильный ветер и ливень повалили деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле (Челябинская область). Повреждения получил как минимум один автомобиль, сообщают очевидцы в соцсетях.

«Были в этот момент на Еловом. Видели это все! Это что-то!», — пишут посетители курорта, заставшие удар стихии в санатории в паблике «Типичный Чебаркуль».

Во время урагана одно из деревьев упало на парковку, повредив автомобиль. Очевидцы уточняют, что при падении дерево задело и порвало провода, поэтому в санатории «Еловое» сейчас нет электроэнергии. Непогода также коснулась соседних курортов — «Сосновая горка» и «Кисегач». Там также наблюдаются проблемы с электроснабжением.

Ранее синоптики предупреждали, что на Челябинскую область в ближайшие сутки обрушатся ливни с грозами. При грозах шквалистое усиление ветра достигнет 20-25 метров в секунду.