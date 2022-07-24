Погода ухудшится 25 июля во второй половине дня Фото: Илья Московец © URA.RU

На Челябинскую область надвигается антициклон, который принесет в регион грозы с градом и ливнями. Как следует из штормового предупреждения регионального ЦГМС, погода в области ухудшится уже к концу дня 25 июля.

«Во второй половине дня и вечером 25 июля, ночью и днем 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах будет достигать 20-25 метров в секунду», — говорится в предупреждении.

При этом специалисты отметили, что несмотря на грозы и град в области сохраняется высокая пожарная опасность, в крайних южных районах чрезвычайная пожарная опасность. Из-за повышенной температуры воздуха на некоторых территориях могут произойти возгорания.

Ранее синоптики сообщали о том, что после жарких выходных температура воздуха в области должна пойти на спад. Ко вторнику столбики термометров опустятся до +24 градусов. Начавшиеся ливни должны этому способствовать.