24 июля 2022

На Челябинскую область надвигаются грозы, ливни и град. Скрин

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Магнитогорск, гроза, ночь, молнии
Погода ухудшится 25 июля во второй половине дня Фото:

На Челябинскую область надвигается антициклон, который принесет в регион грозы с градом и ливнями. Как следует из штормового предупреждения регионального ЦГМС, погода в области ухудшится уже к концу дня 25 июля.

«Во второй половине дня и вечером 25 июля, ночью и днем 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах будет достигать 20-25 метров в секунду», — говорится в предупреждении.

При этом специалисты отметили, что несмотря на грозы и град в области сохраняется высокая пожарная опасность, в крайних южных районах чрезвычайная пожарная опасность. Из-за повышенной температуры воздуха на некоторых территориях могут произойти возгорания.

Ранее синоптики сообщали о том, что после жарких выходных температура воздуха в области должна пойти на спад. Ко вторнику столбики термометров опустятся до +24 градусов. Начавшиеся ливни должны этому способствовать.

Антициклон принесет в Челябинскую область грозы, грады и ливни

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На Челябинскую область надвигается антициклон, который принесет в регион грозы с градом и ливнями. Как следует из штормового предупреждения регионального ЦГМС, погода в области ухудшится уже к концу дня 25 июля. «Во второй половине дня и вечером 25 июля, ночью и днем 26 июля в отдельных районах Челябинской области ожидаются грозы, сильные ливни, очень сильные дожди, крупный град. Шквалистое усиление ветра при грозах будет достигать 20-25 метров в секунду», — говорится в предупреждении. При этом специалисты отметили, что несмотря на грозы и град в области сохраняется высокая пожарная опасность, в крайних южных районах чрезвычайная пожарная опасность. Из-за повышенной температуры воздуха на некоторых территориях могут произойти возгорания. Ранее синоптики сообщали о том, что после жарких выходных температура воздуха в области должна пойти на спад. Ко вторнику столбики термометров опустятся до +24 градусов. Начавшиеся ливни должны этому способствовать.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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