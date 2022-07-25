Автор видео призвал людей обратить внимание на плохое состояние скейт-площадки (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Жители Нижнего Тагила (Свердловская область) в соцсети «ВКонтакте» осудили местного блогера Сергея Паламарчука за видеоролик, в котором он рассказал о скейт-парке на Площади Славы. По его мнению, скейт-площадка нуждается в срочном ремонте.

«На днях я побывал в скейт-парке, который находится в Дзержинском микрорайоне на Площади Славы. Я был сильно шокирован ее состоянием. На конструкциях появились большие дефекты, мешающие выполнять трюки. Скейт-парк стал небезопасным местом для людей, проводящих здесь свободное время», — сказал автор видео.

Однако граждане не поддержали его, напротив обвинив в фамильярности (стиль общения, негативно оцениваемый как проявление бесцеремонности, развязности, панибратства — прим. ред.) и в том, что в непригодное состояние площадку привели ее участники. «Нагловатый паренек, походу перегрелся летом в шапке раз несет такую чепуху. Еще и в столь фамильярной форме. Ежу понятно, что эта площадка загажена мусором и сломана местным контингентом», — считает житель Тагила. «Бардак развели такие же малолетки, как и те, что катаются [на площадке]», — утверждает гражданин.

Кто-то считает, что смысла в починке скейт-площадки нет, поскольку ее все равно приведут в непригодный вид. «Нет смысла чинить, потому что ее все равно испортят. Так что хотите кататься, чините сами», — пишет пользователь. «Сергей глупо приплел [экс-мэра Нижнего Тагила] Сергея Носова и [нынешнего главу Тагила] Владислава Пинаева. Кто катается, тот пусть за чистотой и следит. И пусть ремонт помогают делать. Собрались бы вместе и все сделали. Любишь кататься, люби и саночки возить», — отмечает житель Тагила.

Люди считают, что виноваты пользователи скейт-парка и обвинили автора видео в фамильярности Скрины комментариев под видео Сергея