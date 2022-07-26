В Венгрии признали решение ЕС по российскому газу незаконным

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Клипарт. Греция. Крит, флаг евросоюза
Петера Сийярто считает нынешний указ сомнительным Фото:
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Газовый кризис в Европе

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что сокращение потребления газа на 15% незаконно. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которую провел в Брюсселе.

«По-прежнему действуют основные европейские договоры, в соответствии с которыми национальный энергетический баланс находится в компетенции национальных государств-членов [Евросоюза]. То есть только государство-член может решать, какую часть топлива использовать для обеспечения собственного населения», — приводит слова Сийярто венгерское издание Index.

Также он добавил, что нынешний указ как минимум сомнительный. «Это необоснованное, бесполезное, невыполнимое предложение, которое игнорирует национальные интересы, служит чисто коммуникативным целям и служит сохранению авторитета некоторых западноевропейских политиков», — заявил Сийярто.

Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовиться к полной остановке поставок газа из РФ.

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Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сийярто заявил, что сокращение потребления газа на 15% незаконно. Об этом он сообщил в ходе пресс-конференции, которую провел в Брюсселе. «По-прежнему действуют основные европейские договоры, в соответствии с которыми национальный энергетический баланс находится в компетенции национальных государств-членов [Евросоюза]. То есть только государство-член может решать, какую часть топлива использовать для обеспечения собственного населения», — приводит слова Сийярто венгерское издание Index. Также он добавил, что нынешний указ как минимум сомнительный. «Это необоснованное, бесполезное, невыполнимое предложение, которое игнорирует национальные интересы, служит чисто коммуникативным целям и служит сохранению авторитета некоторых западноевропейских политиков», — заявил Сийярто. Ранее URA.RU сообщало, что страны Евросоюза согласовали план по сокращению потребления газа на 15%. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала готовиться к полной остановке поставок газа из РФ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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