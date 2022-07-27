В пермском городе продают единственный спортивный бассейн

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Рабочая поездка Алексея Текслера в Челябинскую область. Челябинск, бассейн
В бассейне имеются четыре дорожки по 25 м Фото:

В Верещагино (Пермский край) продается спортивный бассейн «Дельфин» почти за 9 млн рублей. Как рассказал продавец, это единственный спортивный бассейн в Верещагинском городском округе. Объявление о продаже спорткомплекса опубликовано на площадке «Авито».

«Спортивный плавательный бассейн, стоимость 8999000 рублей», — сообщается в объявлении. Общая площадь объекта — 1506 кв. метров.

В бассейне имеются 4 дорожки по 25 метров. Также там есть бар, сауны, массажные салоны, тренерские помещения и парикмахерские. Продавец утверждает, что у спорткомплекса есть договоренности по работе со школами и организациями.

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В Верещагино (Пермский край) продается спортивный бассейн «Дельфин» почти за 9 млн рублей. Как рассказал продавец, это единственный спортивный бассейн в Верещагинском городском округе. Объявление о продаже спорткомплекса опубликовано на площадке «Авито». «Спортивный плавательный бассейн, стоимость 8999000 рублей», — сообщается в объявлении. Общая площадь объекта — 1506 кв. метров. В бассейне имеются 4 дорожки по 25 метров. Также там есть бар, сауны, массажные салоны, тренерские помещения и парикмахерские. Продавец утверждает, что у спорткомплекса есть договоренности по работе со школами и организациями.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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