В пермском городе продают единственный спортивный бассейн

В бассейне имеются четыре дорожки по 25 м Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Верещагино (Пермский край) продается спортивный бассейн «Дельфин» почти за 9 млн рублей. Как рассказал продавец, это единственный спортивный бассейн в Верещагинском городском округе. Объявление о продаже спорткомплекса опубликовано на площадке «Авито».

«Спортивный плавательный бассейн, стоимость 8999000 рублей», — сообщается в объявлении. Общая площадь объекта — 1506 кв. метров.

В бассейне имеются 4 дорожки по 25 метров. Также там есть бар, сауны, массажные салоны, тренерские помещения и парикмахерские. Продавец утверждает, что у спорткомплекса есть договоренности по работе со школами и организациями.