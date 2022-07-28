В Челябинске произошла семейная драка из-за ремонта дороги

Поводом для драки стало дорожное ограждение Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Челябинске в Тракторозаводском районе бытовой конфликт между жителями и дорожными рабочими перерос в драку, в которой принимали участие отец и сын. Как сообщили URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска, инцидент произошел на улицах Ловина и Грибоедова, а личности участников драки уже установлены.

«Конфликт начался из-за дорожных работ на улицах Ловина и Грибоедова. Мужчине не понравилось, что дорожные рабочие установили временные ограничения и предложили челябинцу проследовать на работу другим маршрутом. В ответ они услышали нецензурную брань и завязался конфликт», — рассказал URA.RU источник.

Как отметил источник, между мужчиной и одним из дорожников началась драка. Челябинец позвонил и вызывал на подмогу своего 56-летнего отца. Прибывший на место глава семейства продолжил оскорблять дорожников и начал махать кулаками. Таким образом, в драку вовлекли еще одного рабочего и прибывший на место конфликта наряд полиции отвез в отдел «Тракторозаводский» четверых участников драки.

«Личности участников драки установлены. Они опрошены. Трое из них написали встречные заявления», — прокомментировали URA.RU в пресс-службе УМВД Челябинска.

В ведомстве отметили, что все обстоятельства дела выясняются. Трое участников драки отправлены на прохождение судебной экспертизы по определению причиненного вреда здоровью.