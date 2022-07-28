28 июля 2022

В Челябинской области загорелся газопровод. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Екатеринбург, огнеопасно газ, газопровод
Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода Фото:

В Чесменском районе Челябинской области вблизи поселка Цвиллинга 29 июля загорелся газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, ЧП произошло из-за разгерметизации подземного газопровода.

«Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. Пострадавших нет. Газовые службы выехали на место, и перекрыли поврежденный участок. На газоснабжение потребителей это никак не повиляет, их перевели на резервную ветку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона.

В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС работают на месте совместно с газовщиками. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший из них находится в полутора километрах от места возгорания. Газопровод опахан.

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В Чесменском районе Челябинской области вблизи поселка Цвиллинга 29 июля загорелся газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, ЧП произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. «Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. Пострадавших нет. Газовые службы выехали на место, и перекрыли поврежденный участок. На газоснабжение потребителей это никак не повиляет, их перевели на резервную ветку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС работают на месте совместно с газовщиками. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший из них находится в полутора километрах от места возгорания. Газопровод опахан.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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