В Челябинской области загорелся газопровод. Видео

29 июля 2022 в 14:54 Размер текста - 17 +

Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода Фото: Александр Мамаев © URA.RU В Чесменском районе Челябинской области вблизи поселка Цвиллинга 29 июля загорелся газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, ЧП произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. «Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. Пострадавших нет. Газовые службы выехали на место, и перекрыли поврежденный участок. На газоснабжение потребителей это никак не повиляет, их перевели на резервную ветку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС работают на месте совместно с газовщиками. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший из них находится в полутора километрах от места возгорания. Газопровод опахан.

В Чесменском районе Челябинской области вблизи поселка Цвиллинга 29 июля загорелся газопровод. Как сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона, ЧП произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. «Возгорание произошло из-за разгерметизации подземного газопровода. Пострадавших нет. Газовые службы выехали на место, и перекрыли поврежденный участок. На газоснабжение потребителей это никак не повиляет, их перевели на резервную ветку», — сообщили URA.RU в пресс-службе ГУ МЧС региона. В ведомстве отметили, что сотрудники МЧС работают на месте совместно с газовщиками. Угрозы населенным пунктам нет, ближайший из них находится в полутора километрах от места возгорания. Газопровод опахан.