29 июля 2022

Челябинцы нашли море клубники. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Дача и огород. Нижневартовск., кусты, ягоды, огород, клубника, дача
Лесную ягоду уже несколько недель ведрами собирают в Челябинской области Фото:

Жители челябинской области обнаружили в Варламовском бору море клубники. Фотографиями находки они поделились в соцсетях.

«Ездила смотрела груздевые местечки в Варламовском бору. Пока тишина и только клубника. Море клубники», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Лена Танаева.

Ранее челябинцы жаловались в соцсетях, что в окрестных лесах с наступлением жаркой погоды заканчиваются грибы и ягоды. Другие пользователи советовали немного подождать, когда начнется сезон дождей.

По данным туристического портала Челябинской области «Карта74», Варламовский бор — одно из самых грибных мест региона. Он находится в Чебаркульской районе. Любители тихой охоты могут найти белые грибы, березовики, осиновики, грузди, рыжики, сыроежки и другие грибы.

В лесах Челябинской области очень много клубники
Ягоды уже налились и поспели
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Жители челябинской области обнаружили в Варламовском бору море клубники. Фотографиями находки они поделились в соцсетях. «Ездила смотрела груздевые местечки в Варламовском бору. Пока тишина и только клубника. Море клубники», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Лена Танаева. Ранее челябинцы жаловались в соцсетях, что в окрестных лесах с наступлением жаркой погоды заканчиваются грибы и ягоды. Другие пользователи советовали немного подождать, когда начнется сезон дождей. По данным туристического портала Челябинской области «Карта74», Варламовский бор — одно из самых грибных мест региона. Он находится в Чебаркульской районе. Любители тихой охоты могут найти белые грибы, березовики, осиновики, грузди, рыжики, сыроежки и другие грибы.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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