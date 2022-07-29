Челябинцы нашли море клубники. Фото

30 июля 2022 в 15:00 Размер текста - 17 +

Лесную ягоду уже несколько недель ведрами собирают в Челябинской области Фото: Александр Елизаров © URA.RU Жители челябинской области обнаружили в Варламовском бору море клубники. Фотографиями находки они поделились в соцсетях. «Ездила смотрела груздевые местечки в Варламовском бору. Пока тишина и только клубника. Море клубники», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Лена Танаева. Ранее челябинцы жаловались в соцсетях, что в окрестных лесах с наступлением жаркой погоды заканчиваются грибы и ягоды. Другие пользователи советовали немного подождать, когда начнется сезон дождей. По данным туристического портала Челябинской области «Карта74», Варламовский бор — одно из самых грибных мест региона. Он находится в Чебаркульской районе. Любители тихой охоты могут найти белые грибы, березовики, осиновики, грузди, рыжики, сыроежки и другие грибы. В лесах Челябинской области очень много клубники Сообщество «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Ягоды уже налились и поспели «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте»

Жители челябинской области обнаружили в Варламовском бору море клубники. Фотографиями находки они поделились в соцсетях. «Ездила смотрела груздевые местечки в Варламовском бору. Пока тишина и только клубника. Море клубники», — рассказала участница сообщества «Грибы. Ягоды. Травы. Челябинск и область» во «ВКонтакте» Лена Танаева. Ранее челябинцы жаловались в соцсетях, что в окрестных лесах с наступлением жаркой погоды заканчиваются грибы и ягоды. Другие пользователи советовали немного подождать, когда начнется сезон дождей. По данным туристического портала Челябинской области «Карта74», Варламовский бор — одно из самых грибных мест региона. Он находится в Чебаркульской районе. Любители тихой охоты могут найти белые грибы, березовики, осиновики, грузди, рыжики, сыроежки и другие грибы.