Ирине Текслер показали в Аркаиме блокбастер бронзового века

30 июля 2022 в 20:42 Размер текста - 17 +

Ирина Текслер в свою очередь презентовала фильм об Аркаиме Фото: Анна Майорова © URA.RU Супруге губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирине на Фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» показали «блокбастер бронзового века». В ответ Ирина Текслер презентовала участникам и гостям мероприятия фильм «Аркаим. Колесница времени». Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях. «Реконструкторы смогли разыграть для зрителей целый драматический „блокбастер бронзового века“. После этого состоялась премьера фильма „Аркаим. Колесница времени“. Этот фильм уже видели почти во всей России и он впервые сегодня будет показан на Аркаиме», — сообщили на официальной странице Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» во «ВКонтакте», уточнив, что фильм презентуют археолог Иван Семьян и Ирина Текслер. Организаторы указали, что после официальной части открытия прошло «боевое» испытание колесницы. Колесницей правил Иван Семьян, а лучником, стрелявшим на ходу из несущейся колесницы, стал профессиональный каскадер и мастер лучного боя Нико Прескура. После показательного сражения на фестивале продемонстрировали свою работу площадки древних ремесел, детский раскоп, лучный тир, арчертаг, фотозоны и кухня бронзового века. Здесь каждый мог попробовать и выбрать древнее занятие по душе.

Супруге губернатора Челябинской области Алексея Текслера Ирине на Фестивале исторической реконструкции «Пламя Аркаима» показали «блокбастер бронзового века». В ответ Ирина Текслер презентовала участникам и гостям мероприятия фильм «Аркаим. Колесница времени». Об этом сообщили организаторы мероприятия в соцсетях. «Реконструкторы смогли разыграть для зрителей целый драматический „блокбастер бронзового века“. После этого состоялась премьера фильма „Аркаим. Колесница времени“. Этот фильм уже видели почти во всей России и он впервые сегодня будет показан на Аркаиме», — сообщили на официальной странице Челябинского государственного историко-культурного заповедника «Аркаим» во «ВКонтакте», уточнив, что фильм презентуют археолог Иван Семьян и Ирина Текслер. Организаторы указали, что после официальной части открытия прошло «боевое» испытание колесницы. Колесницей правил Иван Семьян, а лучником, стрелявшим на ходу из несущейся колесницы, стал профессиональный каскадер и мастер лучного боя Нико Прескура. После показательного сражения на фестивале продемонстрировали свою работу площадки древних ремесел, детский раскоп, лучный тир, арчертаг, фотозоны и кухня бронзового века. Здесь каждый мог попробовать и выбрать древнее занятие по душе.