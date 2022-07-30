Из Донецкой области вывезут украинцев
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Российские военные уничтожили элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского и ответили на огонь украинской армии по приграничной территории. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 июля.
- Российские военные разгромили эшелон, который перевозил элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского. Погибли более 140 националистов;
- На Украине объявили, что до зимы проведут обязательную эвакуацию граждан из подконтрольной Донецкой области. Планируется вывезти около 200 тысяч человек из-за отсутствия газоснабжения в регионе;
- В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке (ДНР) погибло 50 пленных националистов из 193. Ранены 73 человека;
- Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области. Российская армия подавила их огневую точку ответным огнем;
- В устье реки Дунай подорвалось на морской мине судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины. Шесть украинских портов все еще заблокированы из-за высокой минной опасности, которую создал Киев, передает Минобороны РФ;
Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.
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