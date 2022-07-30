30 июля 2022

РФ уничтожила элитный батальон Зеленского и ответила на огонь ВСУ. Главное к вечеру 30 июля

© Служба новостей «URA.RU»
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Ситуация в осажденном Мариуполе. Украина, досмотр, эвакуация, кпп, военные, солдаты, украина, проверка, мариуполь, беженцы, контроль, армия россии, блок пост, народная милиция, комендатура, вс рф
Из Донецкой области вывезут украинцев Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные уничтожили элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского и ответили на огонь украинской армии по приграничной территории. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 июля.

  • Российские военные разгромили эшелон, который перевозил элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского. Погибли более 140 националистов;
  • На Украине объявили, что до зимы проведут обязательную эвакуацию граждан из подконтрольной Донецкой области. Планируется вывезти около 200 тысяч человек из-за отсутствия газоснабжения в регионе;
  • В Минобороны РФ сообщили, что в результате удара ВСУ по СИЗО в Еленовке (ДНР) погибло 50 пленных националистов из 193. Ранены 73 человека;
  • Украинские военные обстреляли поселок Теткино Курской области. Российская армия подавила их огневую точку ответным огнем;
  • В устье реки Дунай подорвалось на морской мине судно «Шляхович» государственной гидрографической службы Украины. Шесть украинских портов все еще заблокированы из-за высокой минной опасности, которую создал Киев, передает Минобороны РФ;

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.

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Российские военные уничтожили элитный батальон президента Украины Владимира Зеленского и ответили на огонь украинской армии по приграничной территории. URA.RU приводит главные новости о спецоперации на Украине к вечеру 30 июля. Спецоперация на Украине началась 24 февраля. Российская армия наносит удары по военной инфраструктуре, сообщали в Минобороны РФ. По словам президента РФ Владимира Путина, целью является помощь гражданам Донбасса и освобождение народных республик.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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