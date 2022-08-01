В челябинском поселке ветром повалило деревья и оборвало провода. Фото

02 августа 2022 в 10:31 Размер текста - 17 +

Местные жители сообщают, что при урагане никто не пострадал Фото: Игорь Меркулов © URA.RU В поселке Татыш под Озерском (Челябинская область) ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Последствия шторма местные жители выложили в социальных сетях. «Хороший дождик прошел в Татыше. Где службы? На земле провода, а рядом дети! Управляющая компания уже в курсе, администрация тоже! Ладно, хоть не убило никого», — пишут жители в группе «Говорит Озерск» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с администрацией Озерска. Там переадресовали обращение в управление капитального строительства и благоустройства. В управлении на звонок корреспондента не ответили. Ранее ураган повалил деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле. Одно из деревьев завалилось на парковку и повредило припаркованный автомобиль. Фото: группа «Говорит Озерск» в «ВКонтакте» Фото: группа «Говорит Озерск» в «ВКонтакте»

В поселке Татыш под Озерском (Челябинская область) ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Последствия шторма местные жители выложили в социальных сетях. «Хороший дождик прошел в Татыше. Где службы? На земле провода, а рядом дети! Управляющая компания уже в курсе, администрация тоже! Ладно, хоть не убило никого», — пишут жители в группе «Говорит Озерск» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с администрацией Озерска. Там переадресовали обращение в управление капитального строительства и благоустройства. В управлении на звонок корреспондента не ответили. Ранее ураган повалил деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле. Одно из деревьев завалилось на парковку и повредило припаркованный автомобиль.