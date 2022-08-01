01 августа 2022

В челябинском поселке ветром повалило деревья и оборвало провода. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия урагана в селе Малое Песьяново. Мокроусовский район. Курганская обл, ураган, поваленный лес, разрушения
Местные жители сообщают, что при урагане никто не пострадал Фото:

В поселке Татыш под Озерском (Челябинская область) ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Последствия шторма местные жители выложили в социальных сетях.

«Хороший дождик прошел в Татыше. Где службы? На земле провода, а рядом дети! Управляющая компания уже в курсе, администрация тоже! Ладно, хоть не убило никого», — пишут жители в группе «Говорит Озерск» в «ВКонтакте».

URA.RU связалось с администрацией Озерска. Там переадресовали обращение в управление капитального строительства и благоустройства. В управлении на звонок корреспондента не ответили.

Ранее ураган повалил деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле. Одно из деревьев завалилось на парковку и повредило припаркованный автомобиль.

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Фото:
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В поселке Татыш под Озерском (Челябинская область) ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Последствия шторма местные жители выложили в социальных сетях. «Хороший дождик прошел в Татыше. Где службы? На земле провода, а рядом дети! Управляющая компания уже в курсе, администрация тоже! Ладно, хоть не убило никого», — пишут жители в группе «Говорит Озерск» в «ВКонтакте». URA.RU связалось с администрацией Озерска. Там переадресовали обращение в управление капитального строительства и благоустройства. В управлении на звонок корреспондента не ответили. Ранее ураган повалил деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле. Одно из деревьев завалилось на парковку и повредило припаркованный автомобиль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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