Местные жители сообщают, что при урагане никто не пострадал
В поселке Татыш под Озерском (Челябинская область) ураган повалил деревья и оборвал линии электропередач. Последствия шторма местные жители выложили в социальных сетях.
«Хороший дождик прошел в Татыше. Где службы? На земле провода, а рядом дети! Управляющая компания уже в курсе, администрация тоже! Ладно, хоть не убило никого», — пишут жители в группе «Говорит Озерск» в «ВКонтакте».
URA.RU связалось с администрацией Озерска. Там переадресовали обращение в управление капитального строительства и благоустройства. В управлении на звонок корреспондента не ответили.
Ранее ураган повалил деревья в санатории «Еловое» в Чебаркуле. Одно из деревьев завалилось на парковку и повредило припаркованный автомобиль.
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