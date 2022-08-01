Челябинский губернатор улетел в Узбекистан

Губернатор Алексей Текслер возглавил деловую делегацию от области
Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа вылетел в Узбекистан для участия в III Форуме глав регионов стран ШОС. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального правительства.
«Алексей Текслер 2 августа вылетел в Республику Узбекистан и возглавил деловую делегацию от области в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС. Участникам предстоит обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора.
Ожидается, что Текслер встретится с представителями правительства Республики Узбекистан и челябинская делегация проведет переговоры с российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.
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