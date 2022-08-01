Челябинский губернатор улетел в Узбекистан

02 августа 2022 в 17:00 Размер текста - 17 +

Губернатор Алексей Текслер возглавил деловую делегацию от области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа вылетел в Узбекистан для участия в III Форуме глав регионов стран ШОС. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального правительства. «Алексей Текслер 2 августа вылетел в Республику Узбекистан и возглавил деловую делегацию от области в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС. Участникам предстоит обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора. Ожидается, что Текслер встретится с представителями правительства Республики Узбекистан и челябинская делегация проведет переговоры с российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа вылетел в Узбекистан для участия в III Форуме глав регионов стран ШОС. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального правительства. «Алексей Текслер 2 августа вылетел в Республику Узбекистан и возглавил деловую делегацию от области в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС. Участникам предстоит обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора. Ожидается, что Текслер встретится с представителями правительства Республики Узбекистан и челябинская делегация проведет переговоры с российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.