01 августа 2022

Челябинский губернатор улетел в Узбекистан

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поездка полномочного представителя Президента Российской Федерации в УрФО Владимира Якушева и губернатора Алексея Текслера. Карабаш, текслер алексей
Губернатор Алексей Текслер возглавил деловую делегацию от области Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа вылетел в Узбекистан для участия в III Форуме глав регионов стран ШОС. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального правительства.

«Алексей Текслер 2 августа вылетел в Республику Узбекистан и возглавил деловую делегацию от области в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС. Участникам предстоит обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора.

Ожидается, что Текслер встретится с представителями правительства Республики Узбекистан и челябинская делегация проведет переговоры с российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.

Тысячи челябинцев читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы – подписывайтесь на канал «Челябинск, который смог»
Подписаться

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер 2 августа вылетел в Узбекистан для участия в III Форуме глав регионов стран ШОС. Информацию об этом URA.RU подтвердили в пресс-службе регионального правительства. «Алексей Текслер 2 августа вылетел в Республику Узбекистан и возглавил деловую делегацию от области в рамках проведения III Форума глав регионов стран ШОС. Участникам предстоит обсудить вопросы торгово-экономического сотрудничества», — отметили URA.RU в пресс-службе губернатора. Ожидается, что Текслер встретится с представителями правительства Республики Узбекистан и челябинская делегация проведет переговоры с российскими и узбекскими предприятиями. Также запланированы панельные сессии по развитию межрегиональной торговли ШОС.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...