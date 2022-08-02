Россельхознадзор расследует массовую гибель пермских пчел

Причину гибели сейчас выясняют сотрудники краевого ведомства Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В Пермском крае начали расследование массовой гибели пчел в Верещагинском районе. Об этом сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.

«В управление поступило обращение по факту массовой гибели пчел в Верещагинском районе. Нам сообщили, что одним из предприятий агропромышленного комплекса проводилась обработка рапсовых полей инсектицидом „Рогор-с“ с нарушением регламентов применения, установленных законодательством», — сообщили в надзорном органе.

Специалисты управления 3 августа выехали на место гибели пчел, чтобы подтвердить факт обработки полей с нарушениями. В результате осмотра было установлено, что обработка действительно проводилась. Специалисты отобрали пробы почвы с поля и направили их в ФГБУ «Свердловский референтный центр» (г. Екатеринбург) для исследования на остаточное количество действующего вещества пестицида.

По результатам проверки будет принято решение в отношении сельхозпредприятия. Ему может грозить штраф до 100 тысяч рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Ранее URA.RU сообщало, что жители начали жаловаться на гибель пчел еще две недели назад. Это произошло после третьей обработки соседних полей.