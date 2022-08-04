04 августа 2022

В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина кричал на проезжающие авто. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Водители не обращали внимания на мужчину и проезжали мимо Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неадекватный, полуголый мужчина 4 августа бегал по улице, громко кричал и пытался остановить проезжающие мимо автомобили. Видео очевидцев публикует сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте».

«Сегодня, 4 августа по улице Матросова мы повстречали вот такого неадекватного мужчину. Он явно не в себе, бегает по улице, орет, бросается под проезжающие автомобили», — делится автор видео. Но водители не обращали внимания на мужчину и проезжали мимо.

По словам местных жителей, мужчина уже не первый раз вытворяет подобное на улице. «Он в девятке живет всю жизнь возле кировского, ему лет 40 с лихим уже. [Он] всегда такой, когда „кайфует“, просто у этого дома он еще не исполнял», — утверждает очевидица.

Очевидцы утверждают, что мужчина — наркоман. И своими действиями на улице — пугает прохожих. Корреспондент URA.RU обратился в МУ МВД России «Нижнетагильское» за получением комментария. На момент публикации ответ не поступил.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неадекватный, полуголый мужчина 4 августа бегал по улице, громко кричал и пытался остановить проезжающие мимо автомобили. Видео очевидцев публикует сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 4 августа по улице Матросова мы повстречали вот такого неадекватного мужчину. Он явно не в себе, бегает по улице, орет, бросается под проезжающие автомобили», — делится автор видео. Но водители не обращали внимания на мужчину и проезжали мимо. По словам местных жителей, мужчина уже не первый раз вытворяет подобное на улице. «Он в девятке живет всю жизнь возле кировского, ему лет 40 с лихим уже. [Он] всегда такой, когда „кайфует“, просто у этого дома он еще не исполнял», — утверждает очевидица. Очевидцы утверждают, что мужчина — наркоман. И своими действиями на улице — пугает прохожих. Корреспондент URA.RU обратился в МУ МВД России «Нижнетагильское» за получением комментария. На момент публикации ответ не поступил.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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