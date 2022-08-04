В Нижнем Тагиле неадекватный мужчина кричал на проезжающие авто. Видео

05 августа 2022 в 05:44 Размер текста - 17 +

Водители не обращали внимания на мужчину и проезжали мимо Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неадекватный, полуголый мужчина 4 августа бегал по улице, громко кричал и пытался остановить проезжающие мимо автомобили. Видео очевидцев публикует сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 4 августа по улице Матросова мы повстречали вот такого неадекватного мужчину. Он явно не в себе, бегает по улице, орет, бросается под проезжающие автомобили», — делится автор видео. Но водители не обращали внимания на мужчину и проезжали мимо. По словам местных жителей, мужчина уже не первый раз вытворяет подобное на улице. «Он в девятке живет всю жизнь возле кировского, ему лет 40 с лихим уже. [Он] всегда такой, когда „кайфует“, просто у этого дома он еще не исполнял», — утверждает очевидица. Очевидцы утверждают, что мужчина — наркоман. И своими действиями на улице — пугает прохожих. Корреспондент URA.RU обратился в МУ МВД России «Нижнетагильское» за получением комментария. На момент публикации ответ не поступил.

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) неадекватный, полуголый мужчина 4 августа бегал по улице, громко кричал и пытался остановить проезжающие мимо автомобили. Видео очевидцев публикует сообщество «Инцидент Нижний Тагил» в соцсети «ВКонтакте». «Сегодня, 4 августа по улице Матросова мы повстречали вот такого неадекватного мужчину. Он явно не в себе, бегает по улице, орет, бросается под проезжающие автомобили», — делится автор видео. Но водители не обращали внимания на мужчину и проезжали мимо. По словам местных жителей, мужчина уже не первый раз вытворяет подобное на улице. «Он в девятке живет всю жизнь возле кировского, ему лет 40 с лихим уже. [Он] всегда такой, когда „кайфует“, просто у этого дома он еще не исполнял», — утверждает очевидица. Очевидцы утверждают, что мужчина — наркоман. И своими действиями на улице — пугает прохожих. Корреспондент URA.RU обратился в МУ МВД России «Нижнетагильское» за получением комментария. На момент публикации ответ не поступил.