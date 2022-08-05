Челябинские туристы рассказали о главных разочарованиях на отдыхе

Иногда отдых за рубежом может стоить челябинским туристам дополнительных нервов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Различные привычки иностранцев стали разочарованием для челябинских туристов в зарубежных поездках. В туркомпаниях URA.RU сообщили, что различия в менталитете иногда вызывают неприятные ситуации с путешественниками.

«Культурные различия могут вызывать непонимание на отдыхе. Отправляясь в ознакомительный тур в Китай, не был готов к традиции местных отрыгивать после обеда. Отрыгнул — значит, вкусно накормили», — сообщил URA.RU директор компании SwenTour Андрей Янченко.

Другая ситуация связана с таиландской Паттайей. Там англичанин, похлопав челябинского туриста по плечу, указал на пьяного ирландца с репликой «Irish pig». Как сделал вывод Янченко, инцидент связан с историей непростых взаимоотношений двух стран и региона Северной Ирландии в составе Соединенного Королевства.

В златоустовском турагентстве Bellmont вспомнили неловкую ситуацию в Малайзии. Туристка в салоне автобуса поймала укоризненные взгляды пассажиров, местных жителей, когда дети достали сэндвичи для завтрака — ехали из морского порта в туристический центр города. Потом выяснилось, что в Азии действует табу на питание в транспорте.

Из других особенностей, о которых вспомнила менеджер по туризму компании «Туры мира» Екатерина Малухина, запрет прикасаться к голове тайца. В турагентстве заранее инструктируют путешественников, чтобы они были готовы к этим особенностям страны. Как рассказали участники рынка, инциденты с туристами из других стран на отдыхе случаются редко. В основном нарекания клиентов турфирм связаны с работой обслуживающего персонала в гостиницах и на других объектах.